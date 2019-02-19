مواليد برج الحوت يحملون الكثير من الصفات المائية في شخصياتهم

مواليد برج الحوت يحملون الكثير من الصفات المائية في شخصياتهم، ومن أهم تلك الصفات السّباحة مع التيار، ويمكن اعتبارهم أشخاصاً كسولين بالنسبة للآخرين وغير قادرين على المواجهة، في هذا المقال نقدم لكم أسرار مواليد برج الحوت النساء والرجال:

أسرار الرّجل الحوت:

قد يبدو الرجل الحوت من النوع الثرثار والفضولي، إلّا أنه على العكس من ذلك؛ فهو لا يُضمر في قرارةِ نفسه إلا ما يُبديه، حتى إن إفشاءه لبعض أسرار الآخرين يكون دوماً بغير قصد، كذلك فإنّ إصغاءه للآخرين عند الحديث عن مشاكلهم وأزماتهم يُسبّب له الكثير من الألم لِتمثله الحالات الإنسانية التي يستمع إليها.

على الرغم من ذلك لا يُبدي الرجل الحوت تلك الآلام للآخرين؛ بل يتّجه إلى الانعزال والتأمل للخروج من حالاته النفسية السيئة، وهو الأمر الذي قد لا يدركه أقرب الأشخاص منه، كذلك فإنّ رجل الحوت يميل إلى الجمال بطبعه، وقد يلاحق امرأةً جميلة بنظراته ممّا قد يُسبّب الكثير من سوء الفهم لدى زوجته، ويكون ذلك مَدخلاً للكثير من المشاكل التي تُسببها الغيرة.

أسرار المرأة الحوت:

أهمّ الأسرار الدفينة لدى أنثى الحوت أنّها تبحث عن رجلٍ يأخذها في كنفه، وتجد منه الرّعاية التي تحلم بها، والسعادة الحقيقية لتلك المرأة تكمن في الثقة بالرجل الذي يمكن أنْ يُحارب العالم من أجلها، وهو الأمر الذي يَمنحها الثقة بالنفس، ويدفعها إلى تحقيق التقدّم والنجاح في حياتها العملية والأسرية.

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