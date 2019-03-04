عيوب امرأة برج الحوت

تتميز امرأة برج الحوت بترددها الشديد في اتخاذ القرارات

تتميز امرأة برج الحوت بترددها الشديد في اتخاذ القرارات، وتخشى تحمل المسؤولية، وكثيراً ما يسبب لها هذا الأمر العديد من المشكلات، كما أنها تضيع الكثير من الفرص في حياتها بسبب هذا التردد، وتتميز أيضاً امرأة برج الحمل في حساسيتها الكبيرة للدرجة التي تجعلها تجرح بشكل سريع وبسهولة، كما تحمل الكلمات أكبر من معناها، مما يجعلها ذلك في حالة سيئة معظم الوقت.

ويعتبر تشتت الأفكار من أكبر مساوئ امرأة برج الحوت، فهي كثيراً ما تنسى القيام بأعمال ومواعيد مهمة لا يمكن تأجيلها، حيث إنها تخسر الكثير من الأشخاص في حياتها؛ بسبب هذا التشتت، والذي يفقد ثقة الآخرين بها، ولا تستطيع أيضاً امرأة برج الحوت ضبط نفسها، فهي لا تجيد السيطرة والقيادة في العمل.

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