4 نصائح لجعل الظهر مستقيماً

عند الجلوس لفترات طويلة للعمل يجب الحرص على الوقوف والمشي لمدة خمس دقائق

1- الجلوس في وضعيات صحيحة وعدم إمالة الرقبة إلى الأمام لمنع إرهاق العمود الفقري، ورغم أن الأمر قد يكون مرهق ومسبب لبعض الآلام في الأيام الأولى إلا أن اعتياد ذلك سوف يأتي بسرعة.

2- أيضاً عند الجلوس لفترات طويلة للعمل يجب الحرص على الوقوف والمشي لمدة خمس دقائق كل ساعة، وتحريك الظهر والرقبة بصورة منتظمة.

3- بالنسبة للمشي عليك أن تمشي ورأسك مرفوعة وذقنك للأسفل مع شد البطن نحو الداخل ومحاولة فرد الظهر، والحرص على المشي يومياً بصورة منتظمة لا تقل عن نصف ساعة.

4- هناك العديد من التمارين التي يمكن القيام بها في المنزل أو في النادي الصحي من أجل تحسين مظهر العمود الفقري ، كما أن تمارين اليوغا مفيدة للغاية في هذا السياق، ويمكن الحصول على أوضاع وتمرينات لليوغا من الإنترنت بكل سهولة .

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