أشغال يدوية: طريقة صنع وسادة صغيرة للكنب

وسادة صغيرة للكنب

الديكور، عالمٌ من الأسرار، المحاط بالكثير من الأذواق المختلفة، الخاصة بالألوان والخامات والأقمشة، وطريقة التنظيم والترتيب، ومهما كانت فخامة البيت أو المكان المراد تنظيم الديكور الخاص فيه، تبقى لمسة الديكور هي اللمسة الأساسية التي تؤثر كثيراً في المظهر العام للمكان، فإما أن يتركه الديكور أكثر جمالاً، وإما أن يزيد من نفوره، ويجعله يبدو غير منظمٍ وغير جميل.

من الجميل أن نقوم بتغيير ديكورات منازلنا من حينٍ لآخر، وبتغييرها لا نعني أن نكلّف أنفسنا الكثير من المبالغ ونشتري حاجيات غالية الثّمن، حيث يمكننا صنع ديكوراتٍ جميلة بأنفسنا باستخدام موادّ متوافرة لدى الجميع.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل وسادة صغيرة للكنب:

المواد اللّازمة لعمل وسادة صغيرة للكنب:

- قماش باللّون أو الرّسم المفضّل.

- مقص.

- قطن للحشو.

- خيط. إبرة.

طريقة صّنع وسادة صغيرة للكنب:

- أولاً قم بقص القماش إلى مرّبعين بالحجم الّذي تراه مناسباً ومتساويين بالحجم، مع إضافة مقدار نصف بوصةٍ لكلّ ضلعٍ من أضلاع المربّع للخياطة.

- إذا كان القماش المستخدم يتلف بسهولة، تأكّد من خياطة أطرافه بالخيط والإبرة بدرزة الـ zigzag.



- ثم قم قصّ جزءاً من الخيط عن طريق قياسه على محيط المربّع الّذي قصصته، بحيث يكفيك الخيط لعمليّة الخياطة اليدويّة.

- ثم أدخل الإبرة في الخيط، وضع المربّع الأوّل فوق الثّاني مع ترك الجهة الخارجيّة منه في الدّاخل، وخيّط المربّعين على بعضهما جيّداً مع ترك جهةٍ مفتوحةٍ للحشو، كما يمكنك الاستعانة بماكنة الخياطة لهذه العمليّة.

- ثمّ اقلب القماش بحيث تكون الجهة المخاطة إلى الدّاخل.

- إكوِ الوسادة إن كانت بحاجةٍ لذلك، لأنّ كيّها بعد حشوها شبه مستحيل.

- إطوِ مقدار نصف إنشٍ من القماش إلى داخل الوسادة من الجهة المفتوحة، وإكوها جيّداً.

- إحشِ الوسادة بالحشوة المتوفّرة لديك، وإملأها بالقدر الّذي تراه مناسباً مع ترتيب الحشوة داخل الوسادة بحيث يكون حجم كلّ الجهات متساوياً.

- قم بخياطة الطّرف المفتوح بعد الانتهاء من عمليّة الحشو بالإبرة والخيط.

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