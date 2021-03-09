اشياء بمنزلك يجب عليك تنظيفها يومياً!

تعتبر نظافة المنزل من الأمور الهامة لإظهاره بصورة جميلة، ويوجد هناك عدة أشياء لابد من تنظيفها بشكل يومي وعدم إهمالها.

ومن هذه الأشياء مايلي:

مناشف المطبخ

لابد من غسلها يومياً بسبب تعرضها للبكتيريا والجراثيم أثناء استخدامك.

المفاتيح

فهي عرضة للجراثيم طوال الوقت سواء في يديكي أو في الحقائب أو عند وقوعها على الأرض، لذلك يجب تنظيفها بإستمرار بإستخدام الناديل المبللة.

حوائط الحمام

عليكِ بغسل حوائط الحمام يومياً بعد كل استحمام، ذلك لتجنب تراكم البكتيريا عليها والحفاظ على الخطوط الموجودة في الحائط من الإتساخ.

اسفنجة المطبخ

أكثر قطعة عرضة للإتساخ و الجراثيم من الأواني والأكواب والأطباق وغسل الحوض والغاز، لذلك لابد من تنظيفها جيداً وتطهيرها بعد كل استخدام.

الأحواض

تعتقدين أنه بمجرد غسل اليدين أو الأطبق فإن الأحواض تصبح نظيفة، هذا أمر غير صحيح، فالجراثيم و البكتيريا تظل عالقة وملتصقة بها.

ألواح تقطيع الطعام

لابد من غسل الألواح جيداً بعد كل استخدام تجنباً لتراكم البكتيريا وانتقالها إلى طعام أخر.

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