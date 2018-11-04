الزنجبيل مفيد جدًا في تنزيل الدورة المتأخرة وإدرار اللبن

الدورة الشهرية تبدأ عند الفتيات بمجرد دخولها فترة البلوغ نتيجة لإفراز هرمون الإستروجين والبروجيسترون، وأثناء الدورة الشهرية، يبدأ الرحم بتكوين جدار إسفنجي رقيق استعدادا لاستقبال بويضة ملقحة، وعندما لا يحدث تلقيح للبويضة ولا يحدث حمل، يتخلص الرحم من هذا الجدار الإسفنجي من خلال النزيف الشهري أي الطمث. تبدأ الدورة الشهرية مع أول يوم لنزول قطرات الدم وحتى أول يوم لنزوله في فترة الطمث التالية.

نقدم لكِ سيدتي 8 مشروبات تنزل الدورة الشهرية بسرعة وبدون ألم:

1- القرنفل:

القرنفل يعد من أعشاب تنزل الدورة الشهرية بسرعة وتقليل آلامها وتنظيف الرحم وتنظيم الدورة الشهرية، بالاضافة إلى فوائد القرنفل الأخرى في علاج عسر الهضم وانتفاخ المعدة والرغبة المستمرة في القيىء خصوصًا لدى الحوامل في مراحل الحمل الأولى.

2- اليانسون:

لليانسون فوائد عديدة منها طرد البلغم واليانسون مفيد جدًا خلال الولادة والرضاعة وفي تنزبل الدورة في يوم، كل ما عليكِ القيام به هو إضافة 1 ملعقة من اليانسون إلى 1 كوب من الماء المغلي واشربيها يوميًا قبيل الدورة ويمكنك تحلية اليانسون بإضافة السكر أو أحد بدائله أو العسل.

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3- الزنجبيل:

تأثير الزنجبيل على الدورة الشهرية متميز للغاية فالزنجبيل مفيد جدًا في تنزيل الدورة المتأخرة وإدرار اللبن، وكذلك الحماية من الأمراض خاصة مرض السكر عن طريق تقليل مستوى السكر فى الدم وتقليل مستوى الكوليسترول الضار الذي يترسب على جدران الأوعية الدموية والشرايين فيزيد من احتمالات الإصابة بجلطات القلب وانسداد وتصلب الشرايين بالإضافة إلى أنه معروف منذ القدم كمنشط جنسي طبيعى يساعد في التغلب على ضعف الرغبة الجنسية عند الرجال. قد يعجبك أيضاً: فوائد الزنجبيل للحامل في الشهر التاسع

4-عصير الجزر:

يساعد تناول عصير الجذر على تنزيل الدورة لغنى الجزر بمادة البيتاكاروتين وهى مادة مهمة للجسم والبشرة والشعر تسهم بشكل لافت في تسهيل نزول الدم خلال الدورة الشهرية.



5- المشروبات الغنية بفيتامين C:

تناول المشروبات الغنية بفيتامين C مثل عصير البرتقال يسهم في نزول الدورة بسهولة لأن فيتامين C، يحتوى على مواد طبيعية تساعد في تحفيز إنتاج هرمون الأستروجين الذي يسهم فى بناء بطانة الرحم وتنزيل الدورة فى يوم واحد على الأكثر.

6- القرفة:

القرفة تسهم في تنزيل الدورة الشهرية المتأخرة وتساعد في إنتظام الدورة الشهرية وتنظيف الرحم وتقلل من آلالام المصاحبة للدورة، يمكنك شرب القرفة يوميًا بإضافة 1 ملعقة من القرفة إلى كوب من اللبن الحليب أو تحليتها بإضافة العسل ليصبح طعمها أكثر قبوًلا كما للقرفة فوائد أخرى حيث تعد من طرق الإجهاض بالأعشاب في المنزل التى تفيد فى التخلص من الحمل العارض الغير مخطط فى مراحله الأولى. قد يعجبك أيضاً: هذه هي أضرار القرفة الخطيرة على صحة الجسم!‎



7- عصير الجرجير:

عصير الجرجير من مشروبات تنزل الدورة الشهرية المفيدة بالإضافة إلى فوائده الأخرى المعروفة في تطويل الشعر وعلاج تقصف أطرافه يمكنك فرم عدد 2 حزمة جرجير وتصفيتها بشاشة وإضافة الناتج إلى كوب ماء أو إلى كوب من الحليب أو إلى كوب من عصير القصب حسب اختيارك وتفضيلك لتقوية الدورة لديك والمساهمة في انتظامها. قد يعجبك أيضاً: الجرجير الحل الأنسب لعلاج اضطرابات الغدة الدرقية

8- الحلبة:

تناول الحلبة سواء بإضافة اللبن أو تحليتها بالعسل يسهم في تقليل من آلام الدورة وينزل الطمث، احرصى على شرب 1 كوب من الحلبة باللبن يوميًا قبيل الدورة بثلاث أيام لتنزيل الدورة بسلاسة.

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