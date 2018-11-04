لعلاج اصفرار العين يجب الإكثار من تناول الماء والسوائل

اصفرار العيون عبارةٌ عن إشارةٍ تدلُّ على إصابة الشّخص بأمراضٍ خطيرة، والتي تكون متصلة غالباً بالالتهاب البنكرياسي، والتهاب الكبد، وحصوة المرارة.

وفي هذا المقال نقدم 11 سبب لاصفرار العين و8 طرق طبيعية لعلاجها:

أسباب الإصابة باصفرار العين:

1- اليرقان: هو المصطلح الطبي الذي يصف اصفرار الجلد والعينين، وهي حالة يُصاب بها الشخص عندما يحتوي الجسم على الكثير من مادة البيليروبين bilirubin، وهي عبارةٌ عن المادة الصفراء التي يتم تشكيلها عند تكسّر خلايا الدم الحمراء الميتة في الكبد.

2- التهاب الكبد: والذي يكون مرتبطاً بالتهاب الكبد الفيروسي C وB، ومن أعراض هذا الالتهاب اصفرار البشرة والعيون.

3- القناة الصفراوية (المرارة): تقوم القناة الصفراوية في حمل المادة الصفراء من الكبد عن طريق البنكرياس إلى العفج، وهذه المادة هي عبارة عن مادة سائلة ذات لونٍ أخضرٍ داكن، أو بنيٌّ مُصفر، فعند الإصابة بخلل في قناة المرارة يُصاب المرء باصفرار في العيون والجلد.

4- تليّف الكبد: وهو ظهور ندوب حادة في الكبد وضعف في وظائفه، وتظهر في المراحل النهائية من أمراض الكبد المزمنة، وغالباً ما تظهر عند التعرّض الطويل للسموم والكحول والالتهابات الفيروسية.

5- التهاب الكبد الكحولي: وهي حالةٌ تُصيب الكبد نتيجة الإفراط في استهلاك الكحول على مدى فترةٍ طويلةٍ من الزمن. حصى المرارة: عند تراكم الحصى في المرارة تؤثر على وظائفها الحيوية، وتُسبب الأوجاع الكثيرة، ومن أعراضها اصفرار في الجلد والعيون.

6- الثلاسيميا: اضطراب يُصيب الدم وهو من الأمراض الوراثيّة التي تُسبب خللاً في تشكّل الهيموغلوبين.

7- نقص إنزيم الـ G6PD: وهو عبارةٌ عن إنزيمٍ مهم يُحافظ على خلايا الدم الحمراء الصحية للقيام بأعمالها بشكلٍ صحيح، وتُساعد أيضاً على تنظيم التفاعلات الكيميائية الحيوية، والتمثيل الغذائي في الجسم والخلايا.

8- التهاب البنكرياس الحاد: هو التهابٌ مؤلمٌ يصيب البنكرياس، ويوجد الكثير من الأسباب المباشرة وغير المباشرة للإصابة فيه.

9- يرقان حديثي الولادة: يسبب اصفرار جلد وعينيّ الطفل، وهو أمرٌ شائعٌ جداً، ويحدث عندما يكون متسوى البيليروبين عالياً في الجسم، لأنّ الكبد ما زال في طور النمو ولا يكون مكتملاً كفاية لإزالة البيليروبين.

10- فقر الدم المنجلي: وهو مرضٌ وراثي يُصيب خلايا الدم، ويجعلها تتكوّن بشكلٍ منجلي مما يجعلها لزجةً وجامدة وتمنع وصولها إلى أجزاءٍ مختلفة من الجسم، ويُسبب في الإصابة بالألم وتلف الأنسجة.

11- الحمى الصفراء: وهو مرضٌ خطيرٌ وقاتل، ينتشر عن طريق البعوض، وتتمثّل أعراضه بحمى شديدة، واصفرار الجلد والعيون، لا يُمكن الشفاء من هذا المرض ولكن يُمكن الوقاية منه من خلال تلقّي لقاح الحمى الصفراء.

علاج صفار العين:

1- تناول كميات كبيرة من الخضراوات، وتحديداً الورقية الخضراء كالخس، إضافةً إلى الإكثار من الجزر وزيت الزيتون.

2- المداومة على تناول البصل المشوي يومياً لمدة أسبوع كامل، وتحديداً بعد وجبة الغداء.

3- تناول عصير السفرجل كل يوم مرتين، ويفضل أن تكون المرة الأولى صباحاً والثانية مساءً.

4- الإكثار من تناول الماء والسوائل؛ لأنها تمنح العين رطوبة وصفاء ولمعاناً. الابتعاد عن تناول المشروبات الغنيّة بالكافيين تحديداً، كالقهوة والشاي.

5- شرب الكثير من ماء الورد؛ لأنّه يساعد على تبييض الجسم عامةً لاسيّما العيون، وذلك من خلال تناول ملعقة كبيرة منه في الصباح وتحديداً قبل تناول الوجبات الغذائية يومياً.

6- استخدام خليط ناتج عن مزج كمية من الكزبرة المطحونة مع كمية من سكر البنات المطحون، وتناول ملعقتين صغيرتين من الخليط الناتج كل يوم ولمدة تصل إلى أسبوع.

7- إضافةً إلى تغيير نمط المكياج في حال كان الاصفرار موجود عند أنثى، فوضع المكياج بأسلوب صحيح يخفف من اصفرار العيون بشكل كبير ويمنحها الكثير من البياض والنقاء، فينصح أن يتم التركيز على اللون الأزرق والكحلي، وتجنب الألوان الترابية والنارية؛ لأنّها تزيد من اصفرار العين أو تبرزه وتجعله أكثر وضوحاً.

8- في حال لم تنفع أي من النصائح والعلاجات السابقة، فمن الأفضل التوجه لطبيب العيون؛ حتى يقوم بتحديد السبب، ومن ثم يصرف الدواء المناسب.

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