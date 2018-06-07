5 أطعمة للحفاظ على صحة العيون...لا تفوتيها

العيون هي من الأعضاء الحساسة في الجسم, و يجب مراعاتها

العيون هي من الأعضاء الحساسة في الجسم, و يجب مراعاة بعض الأمور لنحافظ على صحتها, و لا تنحصر وقاية العيون على ترك بعض العادات المضر بها, و لكن يدخل النظام الغذائي في الحفاظ على صحتها كذلك, هنا سنذكر بعض المواد التي يمكنك إضافتها الى نظامك الغذائي للمساعدة بالحفاظ على وظائف العينين:

اللوتين (Lutein) والزياكسانثين (Zeaxanthin): توجد هذه المواد الغذائية بشكل أساسي في الخضروات الورقية الخضراء (مثل: الكرنب، الملفوف)، وهما تعملان كدرع لحماية العينين من الأشعة الفوق بنفسجية الضارة لعينيك من الشمس، وتعمل على الحد من مخاطر الأمراض المرتبطة بتقدم العمر، مثل الضمور البقعي (AMD) وهذه المغذيات تحتاج الى الدهون حتى يتم إمتصاصها بالجسم، لذلك تأمد من تناول هذه الخضروات مع قليل من زيت الزيتون.

فيتامين (E) وفيتامين (C): أشعة الشمس تضر العينين،وهنا يأتي دور هذه الفيتامينات فهي تعمل كمضادات أكسدة والتي تعمل على إمتصاص بعض الجزيئات الضارة الناجمة من الشمس، مما يساعد على درء أمراض مثل (AMD) ومرض إعتام العدسة، من المعروف بأن البرتقال غني بفيتامين (C)، لكن الفلفل الأحمر يحتوي على فيتامين (C) أكثر بثلاثة أضعاف من البرتقال والبروكلي أيضاً، ومن الأطعهة الغنية بفيتامين E ( المكسرات، البطاطا الحلوة،الخضروات الورقية، زيت الزيتون، زيت عباد الشمس).

الأحماض الدهنية (الأوميغا 3): تفيد هذه الدهون العديد من أعضاء الجسم منها العيون،دهون (DHA) و ((EBA هما نوعين قد ثبت دورهما في مساعدة العين لآداء وظيفتها ،وتطوير أجزاء مختلفة من العين، ومن المصادر الغنية فيهم (السلمون، السردين، الرنجة)، ومن الممكن العثور على ((DHA في الأعشاب البحرية، المكسرات (مثل الجوز والكتان).

الزنك: يلعب دورين مهمين في العين، فهو يساعد على حماية العينين من خلال نقل فيتامين (A) من الكبد للشبكية لإنتاج الميلانين، وهو يتركز أيضاً حول الشبكية والأوعية الدموية في الأنسجة المحيطة بالعين، من أغنى المصادر فيها ( المحار، اللحوم الحمراء، الفاصولياء، الحمص).

فيتامين (A): من المعروف بأن فيتامين (A) مرتبط بالجزر المهم لحماية العيون من العمى الليلي، والضروري للحفاظ على استمرار عمل وظائف العين بشكل جيد وفعّال، والخبر الجيد هنا بأن معظمنا لدينا ما نحتاجه من هذا الفيتامين،وهو ضروري فقط لللأشخاص المريضين الذين لديهم نقص حاد في هذا الفيتامين، أو يعانون من سوء التغذية ، أو يعانون من العمى الليلي، فمفتاح الحفاظ على صحتك هو الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن، وهو موجود بالعديد من الفواكة ، الخضروات، الأسماك، المكسرات، الفول.

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