اصنعيه بنفسك: أقنعة الهالوين بالماكياج العادي

استخدام الاكسسوارات يزيد من جمال التصميم 1 من 2

اختاري تصميم يعبر عن شخصيتك 2 من 2

هل تحبين فكرة التخفي واستخدام الماكياج بطريقة إبداعية ومختلفة؟ حان الوقت لتتعلمي القيام بذلك بطريقة احترافية والاستمتاع بالأجواء المصاحبة للهالوين.

أنت بحاجة الى لوحة ألوان باردة أو ثلجية كتلك المرفقة في المقال، كذلك انت بحاجة الى فرشاة كبيرة لفرد الفاونديشن الفاتح أو البورسلين، يمكنك خلط عدة ألوان معا للحصول على لون مختلف وجذاب، كما يمكنك إضافة بعض الغلتر للحصول على لون عاكس للإضاءة.

الآن بعد فرد الفاونديشن على كامل الوجه، قومي بتحديد الشكل الذي ترغبين بتنفيذه باستخدام قلم تحديد العيون أو الشفاه، يمكنك الاختيار ما بين عروس الثلج المتجمدة، الجنية، الساحرة، أو الهيكل العظمي.

الآن قومي بتثبيت اللون بالبودرة الشفافة ثم قومي برسم الشكل مرة أخرى.

الآن قومي برسم العيون وعمل الماكياج المناسب للشكل الذي قمت باختياره، يفضل القيام بالماكياج في غرفة باردة أو جيدة التهوية حتى لا يذوب الماكياج.

للحصول على شكل أكثر اقناعا ننصحك باستخدام العدسات الملونة، تأكدي من انها ذات نوعية جيدة ومناسبة لعيونك.