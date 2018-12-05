اصنعيه بنفسك: بلسم للشفاه بالعسل والنعناع
اصنعيه بنفسك: بلسم للشفاه بالعسل والنعناع
هل تعانين من جفاف الشفاه؟ هل تبحثين عن هدايا بسيطة ومنزلية في العيد؟ لما لا تصنعي بلسم للشفاه بالعسل والنعناع..
المكونات:
3 ملاعق طعام زيت جوز الهند
1 ملعقة كبيرة من كريات شمع العسل
1 ملعقة صغيرة من زبدة الشيا
1 ملعقة صغيرة من العسل
6 إلى 8 قطرات زيت النعناع
أنابيب أو علب بلسم الشفاه
الطريقة:
ضع زيت جوز الهند ، وشمع العسل ، وزبدة الشيا في طبق أو كوب آمن في الفرن (أحب استخدام كوب قياس Pyrex - فهو اسهل للسكب ، توضع هذه الحاوية في قدر صغير مملوء بالماء فوق حرارة متوسط /منخفضة.
يُسخن المزيج ويُحرّك حتى يذوب تمامًا ، ثم يُضاف العسل.
يرفع عن النار ويحرك مع زيت النعناع. يصب بعناية في أنابيب أو علب ، مع التحريك. دع الأنابيب تبرد لمدة ساعة.
قم بتزيين الأنابيب بقطع ورق أو سلسلة إذا رغبت في ذلك ، وتخزن في مكان بارد قبل الاستخدام.
اختيار المحرر
1 - 4 من 12