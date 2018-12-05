اصنعيه بنفسك: بلسم للشفاه بالعسل والنعناع

هل تعانين من جفاف الشفاه؟ هل تبحثين عن هدايا بسيطة ومنزلية في العيد؟ لما لا تصنعي بلسم للشفاه بالعسل والنعناع..

المكونات:

3 ملاعق طعام زيت جوز الهند

1 ملعقة كبيرة من كريات شمع العسل

1 ملعقة صغيرة من زبدة الشيا

1 ملعقة صغيرة من العسل

6 إلى 8 قطرات زيت النعناع

أنابيب أو علب بلسم الشفاه

الطريقة:

ضع زيت جوز الهند ، وشمع العسل ، وزبدة الشيا في طبق أو كوب آمن في الفرن (أحب استخدام كوب قياس Pyrex - فهو اسهل للسكب ، توضع هذه الحاوية في قدر صغير مملوء بالماء فوق حرارة متوسط /منخفضة.

يُسخن المزيج ويُحرّك حتى يذوب تمامًا ، ثم يُضاف العسل.

يرفع عن النار ويحرك مع زيت النعناع. يصب بعناية في أنابيب أو علب ، مع التحريك. دع الأنابيب تبرد لمدة ساعة.

قم بتزيين الأنابيب بقطع ورق أو سلسلة إذا رغبت في ذلك ، وتخزن في مكان بارد قبل الاستخدام.