اصنعيه بنفسك: جل الصبار والكركم لبشرة مشرقة

للحفاظ على بشرة نظيفة وصحية ، عليك اتباع روتين ليلي جيد. تقوم البشرة بإصلاح نفسها في الليل ومن المهم تغذية بشرتك بمنتجات جيدة لتستيقظ على بشرة متوهجة صحية...

جميلة البوابة تقدم لك جل طبيعي منزلي الصنع يحتوي على جميع المكونات المذهلة مثل الكركم لشفاء وحماية بشرتك أثناء نومك...

يمكن أن يكون الكركم صعبًا جدًا للاستخدام على بشرتك لأنه يمكن أن يلون الجلد. ولهذا السبب يتجنب معظم الناس دهن الكركم على الجلد بالرغم من فوائده المذهلة للبشرة. لذلك توصلنا إلى هذا الجل البسيط للبشرة الذي لا يترك بقعًا على الجلد ولكن يمكن استخدامه أيضًا كل يوم للحفاظ على صحة بشرتك.

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فوائد جل البشرة الليلي الكركم:

الكركم - يحتوي الكركم على خصائص مذهلة للحفاظ على بشرتك صافية وصحية بشكل طبيعي. لها خصائص طبيعية مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات وتفتيح البشرة. يجعل البشرة أكثر إشراقًا ويضيف إشراقًا صحيًا ويبقيها صافية.

الصبار- يحتوي الصبار على خصائص صحية ومهدئة لتهدئة البشرة المتهيجة وعلاج أي مشاكل جلدية بشكل طبيعي. يساعد على ترطيب البشرة الجافة المصابة بالجفاف ويفتح المسام ويحارب حب الشباب ويمنعه. كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تقليل أي التهاب للجلد. مزيج الصبار والكركم هو جرعة سحرية لبشرتك.

المكونات:

جل الصبار العضوي النقي - 4 ملاعق كبيرة

مسحوق الكركم العضوي - 1/4 ملعقة صغيرة - 1/2 ملعقة صغيرة

زيت شجرة الشاي - 4+ قطرات (اختياري)

للتحضير - أضف جل الصبار إلى وعاء وأضف مسحوق الكركم العضوي وزيت شجرة الشاي واخلطهم مرة أخرى حتى يمتزجوا جيدًا. صبها في وعاء محكم الغلق وخزنها في مكان بارد أو قم بتبريدها لإطالة العمر الافتراضي للجيل.

للاستعمال - خذي كمية صغيرة ودلكيها على وجهك حتى تمتصه البشرة جيداً.

تحذير - اختبار الحساسية قبل الاستخدام. إذا كانت بشرتك فاتحة للغاية ، فاستخدمي الكركم البري أو kasturi manjal وهو شكل غير صالح للأكل من الكركم يستخدم خصيصًا للعناية بالبشرة وهو مدرج في العديد من منتجات التجميل لفوائده المذهلة للعناية بالبشرة.

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