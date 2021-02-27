جميلة البوابة: 4 طرق طبيعية للتخلص من النمش والبقع الداكنة

نتيجة التعرض لأشعة الشمس يمكن ان يزداد النمش والبقع البنية على البشرة خصوصاً في فصل الصيف حيث تقوم البشرة بزيادة افراز الميلانين كوقاية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة...

جميلة البوابة: هذا المكون سيجعل بشرتك ناعمة كالورود

وبينما يساعد استخدام الكريمات الواقية من الشمس والمقشرات اللطيفة على التخلص من البقع البنية والنمش إلا انها لا تساعد على التخلص من المشكلة بشكل تام، جميلة البوابة تقدم لك هذه الخلطات الطبيعية للتخلص من النمش والبقع البنية على البشرة:

ماسك الليمون والفجل

يخلط عصير الفجل، وعصير الليمون الطازج وعصير التفاح بكميات متساوية. يوضع الخليط على النمش أو البقع البنية باستخدام عودان تنظيف الأذن القطنية. يكرر استخدام هذه الخلطة يومياً لمدة أسبوع لتلاحظي تلاشي البقع البنية شيئًا فشيئًا. كما أن هذه الخلطة تساعد على تجدد خلايا البشرة بصورة طبيعية.

خلطة الكركم واللبن

الكركم معروف بقدرته على التخلص من الصبغة الزائدة على البشرة والتي تسبب البقع البنية والنمش. للحصول على أفضل النتائج يمكنك استخدام اللبن الرائب مع ملعقة من الكركم لنتائج سريعة.

فيتامين B3

يحفز الفيتامين B3 القدرة على تجدد خلايا البشرة، وبالتالي التخلص من الخلايا التي تغير لونها الى اللون البني نتيجة زيادة الميلانين. يتوفر فيتامين B3 في العديد من مستحضرات العناية بالبشرة.

فيتامين C

يمكنك استخدام فيتامين C مباشرة فوق المناطق المصابة بالبقع البنية والنمش فهو يخفف من الصبغة البنية ويجعل النمش أقل وضوحاً. يتواجد الفيتامين "C" في صورة حمض الأسكوربك أي في العديد من منتجات العناية بالبشرة مثل الكريمات، اللوشن والسيروم. استخدام هذه المنتجات يفتح مسامات البشرة ويعطيها بريقُا ونضارة.

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