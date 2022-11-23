اصنعيه بنفسك: رجل الثلج المصنوع من الجوارب مع اقتراب عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة ، حاولي تشجيع أطفالك على المشاركة في أنشطة بسيطة وممتعة لمساعدتك في تزيين المنزل قبل العطلة. اقضِ بعض الوقت مع أطفالك واستمتعوا في هذه الأعمال اليدوية البسيطة باستخدام العناصر المتوفرة بسهولة في المنزل.

هذه الاشغال اليدوية البسيطة يمكن أن تنمي موهبة الطفل الذي يحب الابداع والابتكار، لذلك حاولي القيام بعدة أفكار في عطلة نهاية الأسبوع كل ما سنحت الفرصة.

اصنعيه بنفسك: رجل الثلج المصنوع من الجوارب

المواد المطلوبة لعمل رجل الثلج المصنوع من الجوارب:

2 جورب (يفضل أن يكون لونهما متباين)

أرز

أربطة مطاطية

أزرار من ملابس قديمة

دانتيل أو شرائط

مسدس غراء أو صمغ

أقلام رسم

اصنعيه بنفسك: رجل الثلج المصنوع من الجوارب

الطريقة:

تملئ الجوارب بالأرز ويربط الجزء العلوي من الجورب بشريط مطاطي .

يستخدم شريط مطاطي آخر لعمل قسم للوجه ولجسم الرجل الثلجي .

الصق بعض الأزرار الملونة على جسم الرجل الثلجي باستخدام مسدس الغراء .

ارسم الفم والعينين بقلم رسم أسود. ضع علامة على الأنف بقلم رسم أحمر .

باستخدام الدانتيل أو الشريط ، اصنعي وشاحًا حول الرقبة (والذي يغطي أيضًا الشريط المطاطي) .

يلف الجورب الاحتياطي الثاني ويوضع فوق الرجل الثلجي مثل قبعة .

الآن اصبح رجل الثلج اللطيف بدون خياطة جاهزاً للاستعمال كديكور بالقرب من شجرة عيد الميلاد الخاصة بك .

ملاحظة:

ماذا تملأ الجوارب؟ يمكنك استبدال الأرز بأي نوع من الحبوب لديك أو يمكنك استخدام الرمل الناعم، هذه الجوارب يمكن أن تعمل كثقالات للأبواب أو مسند لبعض قطع الديكور أو يمكنك وضعها حول المدفئة.

كم تحتاج من الأرز لملئ جورب رجل ثلج ؟ كل رجل ثلج يحتاج الى كوبين من الأرز. ولكن بالطبع هذا يعتمد على حجم الجورب وطوله، والحجم الذي ترغب في الحصول عليه.

ما الذي يمكنني استخدامه كأنف رجل الثلج ؟

تقطع قطعة صغيرة من منظف الغليون البرتقالي للأنف. باستخدام المقص ، قومي بقص نهاية أنفه إلى نقطة تشبه الجزرة. ضعي القليل من الصمغ في نهاية منظف الأنبوب وادفعيه إلى داخل الجورب.

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