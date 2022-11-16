5 أفكار لدعم فريق كرة القدم المفضل لديك هل أنت مستعد لتشجع فريقك المفضل؟ كلنا نشعر بالحماس مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم مونديال قطر 2022، ولكن هل أنت حقاً مستعد؟ نقدم لكم بعض الأفكار اللطيفة التي ستزيد من حماسك للمباريات.

5 أفكار لدعم فريق كرة القدم المفضل لديك

1. اكليل باب المدخل

يمكنك تحضير اكليل مناسب لبطولة كأس العالم مع علم الدولة التي تشجعها، كل ما عليك فعله هو إحضار اكليل بسيط جاهز، نزع الزينة الموجودة، واستبدالها بكرات القدم الصغيرة، الاعلام، صافرة الحكم وغيرها من الأشياء التي ترتبط بلعبة كرة القدم.

5 أفكار لدعم فريق كرة القدم المفضل لديك

2. أساور الفريق

إذا كنت تريد أن تظهر دعمك لفريقك في البيت وخارج البيت، ننصحك بصنع سوار الدعم الخاص بك، يمكنك تحضيره باستخدام الخرز أو الخيوط الملونة، اختر الألوان المفضلة وقم بنسجها بطريقة تشبه شكل العلم للحصول على سوار دعم رائع لفريقك.

5 أفكار لدعم فريق كرة القدم المفضل لديك

3. علاقة مفاتيح

إذا كنت لا تحب الاسوار ولكنك حقاً مهتماً بإظهار دعمك لفريقك، فيمكنك تحضير علاقة مفاتيح من الخرز الملون أو الخرز الذي طبع عليه أحرف فريقك المفضل أو لاعبك المفضل.

5 أفكار لدعم فريق كرة القدم المفضل لديك

4. بوم بوم (شجع فريقك)

إذا كنت ستحضر المباريات مع اصدقائك في مطعم أو تجمع كبير فمن الأفضل أن تكون مستعداً، حضر أدوات التشجيع الخاص بك، عن طريق استخدام بوم بوم ملونة بأعلام فريقك المفضل، يمكنك اعدادها في المنزل باستخدام الأشرطة الورقية اللامعة والملونة، وعصا بلاستيكية وورق لاصق أنها رائعة في المباريات.

5 أفكار لدعم فريق كرة القدم المفضل لديك

5. الأعلام والأكواب

بالاضافة الى هذه الأفكار، يمكنك تزيين المنزل بأعلام الدول التي تشجعها أو أعلام الفرق المفضلة لديك، يمكنك أيضاً استخدام البالونات الملونة والشرائط وتزيين الحديقة بالأكواب الملونة حسب لون علم الدولة التي تشجعها، الأفكار لا تنتهي تابعونا لنستعرض معكم المزيد من الأفكار اللطيفة للأطفال ولكم للاستمتاع بمتابعة مباريات كأس العالم مونديال قطر 2022 .

المصدر: مصادر مختلفة للأشغال اليدوية

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