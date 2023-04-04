البوابة - مع اقتراب عيد الفصح المجيد، صنعنا هذه السلال اللطيفة للغاية باستخدام الورق والعصي الحرفية. انها فكرة حرفية سريعة وسهلة لعمل سلة عيد الفصح التقليدية وهي مناسبة جداً للأطفال الصغار.

يمكنك ملئ هذه السلال بالحلوى وبيض عيد الفصح المصنوع من الشوكولاتة. كما إنها نشاط ترفيهي جميل ومميز للأطفال في هذا العيد أيضًا.

عيد الفصح هو عيد مسيحي يحتفل بقيامة يسوع المسيح. في العهد الجديد من الكتاب المقدس ، يقال أن القيامة حدثت بعد ثلاثة أيام من صلب المسيح على يد الرومان حوالي 30 م. أما لماذا يحتفل المسيحيون برمز البيض فهذا لأنه في فترة القرون الوسطى ، كان تناول البيض ممنوعًا خلال الصوم الكبير (40 يومًا قبل عيد الفصح) ، لذا في عيد الفصح ، كان تناول البيض متعة حقيقية!

بدأت بيضة الشوكولاتة كرمز وثني للخصوبة والربيع وتطورت إلى تمثيل قيامة المسيح. حتى يومنا هذا ، لا يزال البيض يحمل هذا المعنى لمجموعة متنوعة من الأشخاص من خلفيات مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

اصنعيه بنفسك: سلة عيد الفصح للأطفال

المواد التي تحتاج إليها لصنع سلة عيد الفصح:

أعواد خشبية

أنبوب أو أسطوانة من الكرتون (رول ورق الحمام او المطبخ)

ورق ملون

شريط ملون لاصق

منظف الغليون

صمغ

مقص

أحجار ملونة لاصقة

طريقة وخطوات العمل:

الخطوة 1: يقطع الأنبوب الفارغ المصنوع من الورق المقوى إلى النصف إذا كان طويلاً لعمل أكثر من سلة.

الخطوة 2: تتبع واقطع دائرة من الورق الملون بحجم فتحة الأنبوب وألصقها على أحد طرفي الأنبوب الذي يشكل قاعدة السلة.

الخطوة 3: قطع سبعة أعواد خشبية من النصف. لقد استخدمنا العصي الملونة لعمل سلة عيد الفصح التي لدينا. يمكنك طلاء العصي إذا لم يكن لديك عصي ملونة جاهزة. (تتوفر كل هذه الأدوات في المحلات المتخصصة بالأشغال اليدوية).

الخطوة 4: ألصق العصي على حافة الأنبوب المصنوع من الورق المقوى.

الخطوة 5: لفي العيدان بالشريط الملون اللاصق.

الخطوة 6: قصي تقريبا 5 بوصات من منظف الأنابيب وقومي بلصق الأطراف داخل الأنبوب لعمل مقبض السلة.

وأخيراً، تملئ سلة عيد الفصح الملونة بالبيض الصغير والسكاكر وتوزع في الغرف وبين الرفوف حتى يتمكن الأطفال من العثور عليها صباح العيد والاستمتاع بالمنافسة من سيجمع بيض أكثر.

يمكنك أيضاً استخدام السلال لتزيين شجرة بيض عيد الفصح أو عمل ديكور خاص في المنزل مثل حديقة مصغرة خاصة بالعيد.

المصدر: .thejoysharing

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