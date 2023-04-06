البوابة – لا زالت موجة صواني ضيافة عيد الفصح منتشرة خاصة مع اقتراب الاحتفال بعيد الفصح المجيد، وتعد هذه الصواني فكرة رائعة لأنها تضم مجموعة متنوعة من الأطعمة المالحة والحلوة والمكسرات والخضار وغيرها من المأكولات التي تناسب كل الأذواق، كما أن طريقة تنسيقها إبداعية للغاية، فكل ربة منزل يمكنها إعداد الصينية التي تناسبها من المكونات الموجودة في منزلها، المهم أن تكون متناسقة ومرتبة بطريقة جذابة.

اصنعيه بنفسك: صواني ضيافة عيد الفصح

صواني ضيافة متنوعة

اخترنا لكم عدة أشكال مختلفة من صواني ضيافة عيد الفصح (تشاركوتيري) حتى يتسنى لكم الاقتباس والإبداع بأفكار جديدة.

الصينية # 1

تتكون من بيض مسلوق مع حشوات مختلفة منها الحار ومنها المعتدل، ومن هذه الحشوات حشوة الافوكادو، حشوة الهالبينو، حشوة مخلل الخيار، حشوة الفلفل الحار، حشوة السلمون المدخن، حشوة المستردة.

الصينية# 2

تتكون الصينية من حلويات وسكاكر خاصة بعيد الفصح المجيد، مثل البيض الملون، بيض الشوكولاتة، السكر الملون، المارشميلو، البسكويت المحشوة، الشوكولاتة بأنواعها والماكرون.

الصينية# 3

تتكون هذه الصينية من اللحوم الباردة، الاجبان المتنوعة، العنب والفجل والطماطم الكرزية، والخيار، وأصناف الزيتون مع قوالب جبن على شكل أرنب.

الصينية# 4

تتكون هذه الصينية من الأجبان الطرية، مع المربى والخضار والفواكه المقطعة، وهي من الأصناف الحلوة والحامضة.

الصينية# 5

تتكون من البسكويت المقطع على أشكال أرانب وبيض ملون، مع أطباق صغيرة من السكاكر والبيض المغطى بالشوكولاتة.

ما هي أفضل الألواح الخشبية (تشاركوتيري)

تعتبر الأخشاب مثالية مثل خشب الساج والقيقب الصلب والكرز الأمريكي والزيتون والسنط. تشمل المواد الأخرى التي تصنع أفضل ألواح Charcuterie ألواح المطبخ والرخام والخيزران.

5 نصائح لصنع لوح تشاركوتيري

النصيحة رقم 1: ابدأ بعدد الأشخاص الذين ستقدم لهم الضيافة.

نصيحة رقم 2: قم بزيارة متجر الأجبان المحلي وقم بأختيار أصناف طازجة ومناسبة لكل الأذواق.

نصيحة رقم 3: اختر مجموعة متنوعة من الفواكه والخضار الطازجة.

نصيحة رقم 4: كن مبدعا مع الأشكال والألوان.

نصيحة رقم 5: اختر سكاكر وشوكولاتة وبسكويت مناسب للأطفال.

اصنعيه بنفسك: سلة عيد الفصح للأطفال

اصنعيه بنفسك: إكليل بيض عيد الفصح للأطفال