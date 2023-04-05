البوابة - يعد صبغ بيض عيد الفصح أحد الطقوس المفضلة لكل أفراد العائلة وخاصة الأطفال. لا تقلقي لا داعي لشراء مكونات باهظة، معظم المواد موجود بالفعل في مطبخك. تعالوا معنا إلى صفحة مليئًا بالأفكار الإبداعية والوصفات اللذيذة والحرف الممتعة.

اصنعيه بنفسك: طرق صبغ بيض عيد الفصح

مستلزمات صباغة بيض عيد الفصح بالتلوين الغذائي:

ماء

ملون غذائي

خل أبيض

بيض مسلوق جيدًا

أوعية أو أكواب كبيرة

سلك خفق (اختياري ؛ رابط تابع)

مناديل ورقية

كيفية صبغ البيض باستخدام تلوين الطعام خطوة بخطوة:

يوضع نصف كوب من ماء الصنبور الساخن في الأكواب - يمكن أن تكون أوعية أو أكواب عميقة بما يكفي لغمر بيضة تمامًا . توضع 20 قطرة من مُلوِّن الطعام لكل ½ كوب ماء (استخدمت 40 نقطة وكوب واحد ليتناسب مع حجم الأكواب) . اخلط جيدا . يضاف 1 ملعقة كبيرة خل أبيض ويخلط . لإنشاء ألوان جديدة، اتبع الدليل الموجود على ظهر الصندوق. تحتوي معظم صناديق تلوين الطعام السائلة الموجودة في محل البقالة على دليل لخلط الألوان في الجزء الخلفي من الصندوق .

نصائح لصبغ بيض الفصح:

ملونات الطعام آمنة ولكنها تلطخ الملابس أو أسطح الطاولات. يجب أن يكون لديك مناديل ورقية في متناول يدك وقد ترغب في حماية الأسطح بجرائد قديمة أو بقطعة قماش قطنية . كلما تركت البيض في خليط تلوين الطعام لفترة أطول ، كلما كان البيض أكثر إشراقًا. ابدأ ببضع دقائق ثم انطلق من هناك. انها تجربة رائعة للأطفال ! يمكنك صبغ البيض البني. سيخرج بمظهر جميل جدًا ، وأحيانًا يكون لونه أغمق قليلاً مع بقع طبيعية أكثر من البيض الأبيض . يمكن صبغ البيض المسلوق دافئًا أو باردًا. ولكن نفضل تركه ليبرد من أجل السلامة الغذائية . سلك الخفق اليدوي سهلة للغاية لغمس البيض . توضع البيضة داخل المخفقة وتغمر في اللون المطلوب. لمنع البقع ، ينصح بـأن يرتدي الأطفال ملابس قديمة أو ملابس واقية ويغطون الطاولة.

اصنعيه بنفسك: طرق صبغ بيض عيد الفصح

هل يمكنك استخدام ألوان الطعام البسيطة والحصول على لون نابض بالحياة؟

نعم ، ملون الطعام المعتاد هو نوع الصبغة الذي نستخدمه لبيض عيد الفصح. يخلط بعض الناس الصبغة في ماء مغلي أو ماء ساخن جدًا. لا تتردد في تجربة ذلك إذا لم يكن لديك أطفال صغار ، ولكن الحيلة بالنسبة لنا هي ترك البيض في المحلول لفترة كافية ، على الأقل 15 دقيقة للألوان المشبعة.

صبغ البيض بالهلام الملون

للحصول على نتائج حيوية استخدمي معجون الهلام الذي يمكنك العثور عليها في متاجر الأشغال اليدوية. يعتبر ملون الطعام الهلامي رائعًا لأنك تحتاج فقط إلى كمية صغيرة للحصول على لون مشبع حقًا. يمكنك الحصول على نفس التأثير مع ألوان الطعام العادية ، مع نسبة القطرات إلى الماء المذكورة أعلاه.

هل يمكنك صبغ البيض بدون الخل؟

ماذا لو جهزت كل شيء ، ووجدت أن الخل الأبيض نفد منك؟ الغرض من إضافة الخل إلى الماء والصبغة هو مساعدة الصبغة على الالتصاق بقشر البيض. بدونها ، لا يزال بإمكانك صبغ البيض ، لكن اللون لن يكون نابضًا بالحياة.

بدلًا من الخل ، يمكنك استبدال عصير الليمون أو الليمون الحامض بنفس النسب المذكورة أعلاه. يمكنك أيضًا استخدام مسحوق فيتامين سي أو سحق قرص فيتامين سي في الماء ومحلول الصبغة.

صبغ البيض المتموج

لإحداث تأثير صبغ متموج، جرب تقطير ألوان الطعام على منشفة ورقية ، ثم رشها بمحلول الماء والخل حتى يبدأ في الانتشار. ثم قومي بلف المنشفة الورقية حول البيضة المسلوقة ، وثبتيها ببعض الأربطة المطاطية ، واتركيها لمدة دقيقة تقريبًا.

اصنعيه بنفسك: سلة عيد الفصح للأطفال

اصنعيه بنفسك: إكليل بيض عيد الفصح للأطفال