اصنعيه بنفسك: قناع العسل والزنجبيل لعلاج محيط العين

هل تعاني من الخطوط الدقيقة التي تظهر حول العين؟ هذه هي من أول علامات الشيخوخة المبكرة...

جميلة البوابة تقدم لك وصفة بسيطة وفعّالة باستخدام خليط الزنجبيل مع العسل.

المكونات:

½ ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض

الطريقة:

اخلطي العسل الأبيض مع الزنجبيل للحصول على خليط متجانس.

يوزع الخليط الناتج على منطقة محيط العين ويترك حتى 10 دقائق قبل أن يشطف بالماء الفاتر.

كرري استخدام هذه الوصفة الفعّالة مرتين أسبوعياً للتخلص من تجاعيد العين وتقليل ظهورها مجدداً.

ملاحظة: الزنجبيل ينشط الدورة الدموية، أما العسل فهو مرطب طبيعي للبشرة. مزيج العسل مع الزنجبيل يساعد على تجديد حيوية البشرة لمقاومة آثار الشيخوخة.

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