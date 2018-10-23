اصنعيه بنفسك: قناع الطماطم لإزالة الشعر غير المرغوب فيه

هل تعلم أنه يمكنك عمل قناع تقشير طبيعي يساعد في القضاء على الشعر غير المرغوب فيه من وجهك في أي وقت من الأوقات؟ هذا القناع طبيعي 100٪ ، وهو مناسب لجميع أنواع البشرة.

وبالإضافة الى التخلص من الشعر غير المرغوب فيه ، فإنه يجعل بشرتك أخف وزنا وأكثر سلاسة.

قناع الطماطم :

المكونات:

1 ملعقة طعام من مسحوق الجيلاتين

1 ملعقة طعام حليب

1 طماطم

الطريقة:

تخلط 1 ملعقة طعام من مسحوق الجيلاتين و1 ملعقة كبيرة من عصير الطماطم في وعاء صغير.

يضاف الحليب ويخلط جيدا.

يغلي الخليط باستخدام طريقة الحمام المزدوج.

يضاف العسل.

اصبح القناع جاهزا ، ويمكنك الآن تطبيقه على وجهك، ثم تركه ليجف.

بمجرد ان يجف تماما ، يقشر بلطف باتجاه تصاعدي. وستجدين بشرة حريرية ناعمة.