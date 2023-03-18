اصنعيه بنفسك: مسجد رمضان للأطفال

البوابة - يحب الأطفال المشاركة في طقوس العبادة، خاصة في شهر رمضان - والتي تجمع كل أفراد العائلة، ونحن أيضاً، نحاول تشجيع الأطفال دائماً على تبني هذه العادات الجيدة، وتنمية مهاراتهم الفنية والحرفية بطرق يستفيد منها الجميع. حضرنا لكم اليوم طريقة تحضير مسجد أو جامع مصغر للأطفال، حتى يتمكنوا من تعلم وإداء الصلوات الخمسة خلال شهر رمضان المبارك.

المواد الضرورية لبناء مسجد مصغر في المنزل:

أنتِ بحاجة إلى:

طريقة إعداد مسجد رمضان المصغر:

قم بتصميم المسجد الذي ترغب في بناءه على ورقة منفصلة. يمكنك استشارة الأطفال حول التصميم الذي يناسبهم أو المكان الذي تم تخصيصه لبناء المسجد.

قم بنقل التصميم الى الورق المقوى الكبير باستخدام أقلام التحديد ذات اللون الأسود.

الآن قم بقص رسم المسجد على الجدران قطعة تلو الأخرى. ننصحك بترقيم الجدران حتى تتمكن من لصقها لاحقاً بشكل أسهل. (لا تدع الأطفال يقومون بالقص بأنفسهم)

ابدأ برسم الحدود حول السور كما هو موضح في الصورة. هذه الحدود ضرورية للخطوة التالية.

قم بوضع الصمغ على الحدود وغمسها بالغلتر وضعها جانباً لتجف جيداً، كرر العملية لكل جدار.

ارسم أشكال هلال ومآذن وقم بلصقها حسب الشكل الموضح.

وأخيراً، قم بترتيب الجدران ولصقها مع بعضها البعض.