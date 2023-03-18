البوابة - يحب الأطفال المشاركة في طقوس العبادة، خاصة في شهر رمضان - والتي تجمع كل أفراد العائلة، ونحن أيضاً، نحاول تشجيع الأطفال دائماً على تبني هذه العادات الجيدة، وتنمية مهاراتهم الفنية والحرفية بطرق يستفيد منها الجميع. حضرنا لكم اليوم طريقة تحضير مسجد أو جامع مصغر للأطفال، حتى يتمكنوا من تعلم وإداء الصلوات الخمسة خلال شهر رمضان المبارك.
اصنعيه بنفسك: مسجد رمضان للأطفال
المواد الضرورية لبناء مسجد مصغر في المنزل:
أنتِ بحاجة إلى:
- ورق مقوى حجم كبير
- أقلام للرسم والتحديد
- صمغ شفاف
- مسطرة
- غلتر باللون الذهبي أو الفضي
- وسائد ملونة أو بيضاء حسب المتوفر لديك
- مقص حاد بأحجام مختلفة
- لاصق ورقي قوي
اصنعيه بنفسك: مسجد رمضان للأطفال
طريقة إعداد مسجد رمضان المصغر:
- قم بتصميم المسجد الذي ترغب في بناءه على ورقة منفصلة. يمكنك استشارة الأطفال حول التصميم الذي يناسبهم أو المكان الذي تم تخصيصه لبناء المسجد.
- قم بنقل التصميم الى الورق المقوى الكبير باستخدام أقلام التحديد ذات اللون الأسود.
- الآن قم بقص رسم المسجد على الجدران قطعة تلو الأخرى. ننصحك بترقيم الجدران حتى تتمكن من لصقها لاحقاً بشكل أسهل. (لا تدع الأطفال يقومون بالقص بأنفسهم)
- ابدأ برسم الحدود حول السور كما هو موضح في الصورة. هذه الحدود ضرورية للخطوة التالية.
- قم بوضع الصمغ على الحدود وغمسها بالغلتر وضعها جانباً لتجف جيداً، كرر العملية لكل جدار.
- ارسم أشكال هلال ومآذن وقم بلصقها حسب الشكل الموضح.
- وأخيراً، قم بترتيب الجدران ولصقها مع بعضها البعض.
- ثبت الجدران على الأرض في أي زاوية تفضلها في البيت على أن تكون مناسبة لاتجاه القِبلة.
ملاحظة: يمكنك تزيين المسجد بحبل إضاءة أو فوانيس ملونة أو رسومات للأطفال تعبر عن ما يدور في عقلهم حول شهر رمضان والعبادات من صوم وصلاة وصدقة ومشاركة. لإضافة المزيد من الأدوات الضرورية لإكمال مشروع المسجد المصغر، ننصحك بوضع سجادة صلاة صغيرة وملابس صلاة مناسبة للأطفال في المسجد مع قصص من القرآن حتى يستمتع الأطفال بقراءتها اثناء انتظار موعد الصلاة.
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