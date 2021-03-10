اصنعيه بنفسك: مقشر الفراولة الغني بالكولاجين

هل بشرتك باهتة ومتعبة؟ أنت بحاجة الى الكولاجين. الكولاجين هو عبارة المُكون الأساسي في الأنسجة الضامة الليفية الموجودة في الجلد، العضلات، العظام، الأسنان، الأربطة، الغضاريف و عدسة العين...

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يمثل الكولاجين نسبة 30% من بروتين الجسم كله و 70% من بروتين الجلد. و يتميز هذا البروتين بالقوة و الصلابة حيث يساعد على حماية الأسنان و العظام و يجعلها صلبة و قوية.

مقشر الفراولة والزبدة لمنح الترطيب والنعومة للجسم ومكافحة التجاعيد:

المكونات:

ملعقتان من مربى الفراولة

ملعقة زبدة صغيرة

3 ملاعق من السكر الخشن أو الناعم

رشة قرنفل أو قرفة

الطريقة:

يتم إذابة الزبدة على نار هادئة ثم إضافة السكر عليها. بمجرد أن تغلي ضعي عليها المربي و اتركيها على النار لمدة دقيقة ثم اشطفي جسمك أو عرضيه للبخار ثم جففيه. ضعي المقشر عليه و افركيه بحركات دائرية ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة و بعدها اشطفي جسمك بالماء فقط.

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