طبيب البوابة: هل يجب شرب القهوة أثناء اتباع الصيام المتقطع؟

شرب فنجان من القهوة القوية هو دعوة للاستيقاظ يحتاجها الكثير من الناس كل صباح. ولكن بالنسبة لمن يتبع الصوم المتقطع ، قد لا يكون شرب القهوة هو الفكرة الأكثر حكمة ...

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هل ستكسر القهوة نظامك الغذائي؟

لكي نكون منصفين ، يُسمح بشرب القهوة السوداء مع الصيام المتقطع (خلال ساعات الصيام وغير الصيام). لكن مرة أخرى ، كم عدد فناجين القهوة المسموح بها؟ هل ستفطر؟ وهل هناك مشروبات أفضل لتناولها مع الصوم المتقطع؟

نقدم لك معلومات تفصيلية عن حقيقة تناول القهوة أثناء الصيام ، وأفضل الطرق للاستمتاع بصيامك بأمان:

هل يمكنك تناول القهوة أثناء الصيام المتقطع؟

في الحقيقة ، يمكن الاستمتاع بالمشروبات منخفضة السعرات الحرارية مثل القهوة بأمان عند اتباع نظام الصيام المتقطع. لن تدفع المشروبات منخفضة السعرات جسدك للخروج من حالة الصيام ، وبالتالي ، يمكن تناولها بأمان أثناء فترة الصيام وتناول الطعام أو لن تؤثر حقًا على تقدمك بطريقة كبيرة.

القهوة السوداء هي المشروب الذي يفضله معظم أخصائيو الحميات.

تحتوي القهوة السوداء على ما يقرب من 2-3 سعرات حرارية (اعتمادًا على كيفية تناولها) ، وبعض المعادن النادرة والبروتين المنخفض جدًا. إذا كنت تفكر في تناول 2-3 أكواب في اليوم ، فلن تكون السعرات الحرارية والقيم الغذائية كافية لبدء اختلاف التمثيل الغذائي الذي من شأنه أن يعيق فقدان الوزن. وبالتالي ، يمكن استهلاك القهوة السوداء بأمان.

هل تساعد القهوة على إنقاص الوزن؟

تحمل القهوة أيضًا فوائد صحية إضافية إذا كان هدفك الأساسي هو إنقاص الوزن.

القهوة ليست فقط مشروبًا منخفض السعرات الحرارية ، ولكنها أيضًا تعمل بشكل جيد بشكل مذهل في قمع شهيتك ، وتقليل أي اشتهاء جوع قد تشعر به ، وهي طريقة رائعة لتحقيق التوازن بين الصيام المتقطع ونمط حياتك اليومي.

قد يكون هناك أيضًا بعض الفوائد التي يمكن أن يحصل عليها الشخص إذا جمع بين القهوة والصيام المتقطع. من تحسين وظائف المخ ، وتقليل الالتهاب ، وانخفاض مستويات السكر في الدم ، يرتبط شرب القهوة أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

كما وجدت بعض التجارب السريرية والدراسات التي أجريت على الحيوانات أن شرب القهوة قد يساعد أيضًا أخصائيو الحميات في الوصول إلى البلعمة الذاتية بشكل أسرع. وبالتالي ، قد يكون من المفيد اضافة كوب من القهوة خلال فترة الصيام / عدم الصيام.

كم فنجان قهوة يمكنك تناوله؟

لا بأس بشرب 2-3 أكواب من القهوة ليوم واحد. ومع ذلك ، فإن المبالغة في ذلك يمكن أن تؤدي إلى عواقب ، وتدفع مستويات السعرات الحرارية الخاصة بك بعيدًا عن المخططات وقد تجعل نظامك الغذائي غير ناجح.

ويرتبط تناول فناجين القهوة الزائدة أيضًا بعوائق أخرى ، بما في ذلك الصداع ومشاكل الجهاز الهضمي وارتفاع معدل ضربات القلب والقلق واضطرابات النوم.

هناك قيود أخرى أيضًا

ومع ذلك ، لا يمكن تناول جميع أنواع القهوة بسهولة أثناء الصيام المتقطع.

تذكر ، في حين أن الكافيين في حد ذاته قد لا يكون مكونًا سيئًا ، فإن ما تضيفه إلى قهوتك قد يجعلها غير صحية.

قد تؤدي إضافة كميات زائدة من السكر وكريمة الخفق ومكونات التزيين (إذا كنت تتناول قهوة تم شراؤها من المتجر) إلى زيادة عدد السعرات الحرارية. بدائل السكر مثل السكر البني والعسل ، حتى لو كانت منخفضة السعرات الحرارية ، يمكن أن تزعج نظامك الغذائي.

مرة أخرى ، قد تكون إضافة الحليب أيضًا قضية خلافية. في حين أن هناك من يشعر أن إضافة ملعقة أو رش الحليب إلى قهوتك أمر جيد ولن يفطر ، فمن الأفضل التخلص من الكثير من مصادر القشدة / الألبان أو الدهون.

مَن يمتنع عن تناول القهوة؟

هناك أيضًا العديد من الدراسات التي وجدت أن الأشخاص الذين لديهم مستويات ضغط دم مرتفعة أو مرتفعة قد لا يستفيدون من الكافيين أثناء الصيام المتقطع. قد يتسبب الكافيين في ارتفاع مستويات ضغط الدم ، لذا إذا كنت تعاني من مشاكل حالية ، فمن الأفضل مراجعة الطبيب أولاً.

يمكن أن تختلف عادات الاستهلاك الخاصة بك (على سبيل المثال ، إذا كنت تفضل تناول القهوة مع الحليب + السكر) اعتمادًا على نوع نظام الصيام المتقطع الذي تتبعه ، أي 5: 2 ، 16: 8 إلخ.

ما هي المشروبات الأخرى التي يمكنك تناولها؟

تذكر أن القهوة ليست المشروب الوحيد منخفض السعرات الحرارية الذي يمكن تناوله أثناء الصيام المتقطع.

هناك العديد من الخيارات التي يمكنك الاختيار من بينها ، طالما أنك لا تكسر قاعدة استهلاك السعرات الحرارية وتلتزم بقواعد الصيام الأخرى.

بعض من أفضل المشروبات منخفضة السعرات الحرارية التي يمكنك تناولها تشمل الماء والشاي المثلج والشاي الأسود والشاي الأخضر / القهوة / ماء الليمون.

طالما أنك تتبع قاعدة الاعتدال ، واحتفظ بالسعرات الحرارية تحت المراقبة والامتناع عن الإضافات غير الضرورية ، فإن الصيام المتقطع سيحدث فرقًا كبيرًا في نمط حياتك

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