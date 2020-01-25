اصنعيه بنفسك: منظف الكركم لتنظيف الوجه

تنظيف الوجه من الماكياج قبل النوم يجب ان يكون روتينك اليومي لانه سيحمي بشرتك والمسامات من الترسبات الدهنية والاوساخ التي تؤدي الى ظهور البثور المزعجة.

انت بحاجة الى منظف طبيعي مصنوع من مكونات طبيعية للحفاظ على بشرتك شابة وخالية من الشوائب.

الأشياء التي تحتاجين اليها:

ملعقتان كبيرتان من دقيق الأرز

½ ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم العضوي (حتى لو كان لديك بشرة فاتحة أو فاتحة اللون لتجنب تلطيخها)

مياه الصبار الألوة فيرا

الطريقة:

في وعاء ، يضاف دقيق الأرز ومسحوق الكركم. أضف ماء الصبار أو حليب جوز الهند لتشكيل عجينة.

يخلط كل شيء جيدًا ويوضع على البشرة الرطبة. يدلك لمدة دقيقة تقريبا أو نحو ذلك ويشطف. استخدم المنظف مرتين في اليوم.