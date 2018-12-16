10 أصوات تخرج من الجسم.. لا تتردد واستشر الطبيب فورًا!

غالباً يكون الشخير مرتبطاً بالوزن الزائد

يصدر جسم الإنسان عديداً من الأصوات المختلفة، ولكل صوت سبب في خروجه، وهذه 6 أصوات يصدرها الجسم والأسباب التي تقف وراء كل صوت، وهل هو شيء عادي أم عرض مرضي؟!

نستعرض في هذا المقال 10 أصوات «غريبة» يصدرها الجسم وهي علامات يفرزها الجسم بمثابة إنذار بالإصابات المرضية المختلفة، والتي تستوجب الفحص والمتابعة مع طبيب:

1- صفير الرئتين

2- احتكاك المفاصل والإحساس بالألم

3- صفير الأنف

4- صوت صفير في الأذنين

5- الحازوقة المتكررة

6- انعدام صوت غرغرة البطن

7- أصوات الفك

8- طنين الأذنين

9- صرير الأسنان

10- الشخير

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