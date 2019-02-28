أضرار إجبار الطفل على النوم

إذا اعتاد الطفل على النوم وقت الظهيرة سيجد صعوبة في النوم ليلًا

نصحت الجمعية المهنية لأطباء الأطفال بعدم إجبار الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة على نوم القيلولة. وأوضحت الجمعية الألمانية أنه عادةً لا يحتاج الأطفال في سن الخامسة إلى نوم خلال فترة الظهيرة، عندما يحصلون على قسط وافٍ من النوم أثناء الليل.

وفي حالة شعور الطفل بالتعب في فترة الظهيرة، فإنه يمكنه النوم لمدة 45 دقيقة، مع الأخذ في الاعتبار أن الطفل في الغالب إذا نام فترة أطول من ذلك أو في حالة النوم بعد الساعة الثالثة عصرًا، فإنه سيواجه صعوبة مع النوم أثناء الليل.

وإذا اعتاد الطفل خلال هذه الفترة على النوم وقت الظهيرة، فمن المحتمل أن يجد صعوبة في النوم ليلًا خلال مرحلة التعليم الأساسي. وأكدت الرابطة الألمانية على أن مدة النوم ليلًا وجودته تعتبر من الأمور الهامة للنمو العقلي للطفل وتعزيز قدرته على التركيز بدءًا من عمر ثلاث سنوات.

للمزيد من المقالات:

حوّلي تنظيف الأسنان إلى نشاط مرح لطفلك

5 أساليب خاطئة تجعل الأطفال انهزاميين...تجنبيها الآن!

5 نشاطات ميلادية ممتعة لتدخلي طفلك في جوّ العيد

3 نصائح لعلاج الأطفال من الإنفلونزا في الشتاء