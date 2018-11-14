4 أضرار للوجبات السريعة على جسمك

أصبحت الوجبات السريعة جزءًا أساسياً من نظامنا الغذائي، بدلاً من الحرص على إعداد الطعام الصحي وتتضمّن تلك الوجبات السريعة على مواد ضارة جداً بالصحّة، وفق ما جاء في موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة.

وهذه أبرز المواد التي تؤثّر سلباً على صحّة الإنسان مع الاستهلاك المُستمرّ لتلك الوجبات السريعة:

الكميات الكبيرة من الملح: احتواء الطعام على كميات كبيرة من الملح يعرض الإنسان لمشاكل صحية خطيرة، منها ارتفاع ضغط الدم، ومشاكل القلب والكلى، واحتباس المياه بالجسم.

الألوان الاصطناعية: يستخدم كثير من مصنعي الوجبات السريعة الألوان الاصطناعية بدلاً من الطبيعية لزيادة العمر الافتراضي لأطعمتهم، وهي عبارة عن مواد كيمياوية تعمل بمثابة السموم داخل الجسم.

الدهون المشبعة: تتضمن الوجبات السريعة على الدهون المشبعة يرفع معدلات الكوليسترول السيئ بالجسم الأمر الذي ينتج عنه الإصابة بأمراض القلب التاجية أي المرتبطة بالشريان التاجي.

السعرات الحرارية الزائدة: تحتوي الوجبات السريعة على كمية كبيرة من السعرات الحرارية والتي تعتبر بمثابة الكابوس لكثير من الناس حيث يترتب عليها زيادة غير مرغوب فيها بالوزن ومشاكل صحية كثيرة وخطيرة.

الكميات الكبيرة من السكر: تحتوي الوجبات السريعة على كميات السكر يتم تخزينها في الجسم حيث تتحول فيما بعد إلى دهون مما يترتب عليه زيادة الوزن والسمنة.

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