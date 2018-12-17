مضار شرب الماء خلال الدورة الشهرية

يجب تناول كمّيات كافية من الماء لا تقلّ عن لترين يومياً خلال الدورة

تعُرف الدورة الشهرية أو كما تُسمى علمياً بـ Menstrual Cycle بأنها حالة طبيعيّة من التغيرات الهرمونية التي تطرأ على الرحم والمبايض لدى النساء بصورة دورية وبشكل شهري، وتكمن أهميتها في أنها تهييئ الرحم لعملية الحمل، وذلك عن طريق إنتاج البويضات، ويطلق عليها العديد من المسميات بما في ذلك كلّ من الحيض، أو الإحاضة، والطمث، وكذلك الدورة الطمثية، علماً أنّ هذه الحالة الجسدية تبدأ عند وصول الفتيات لسنّ البلوغ، وتنتهي عند سنّ اليأس، ويصنفها البعض على أنّها حالة مرضية تحتاج المرأة خلالها إلى عناية ورعاية استثنائية، كونها لا يقتصر تأثيرها على الجهاز التناسلي والرحم والمبيض فحسب، بل تؤثر على تشكل هرمونات الجسم والعديد من العمليات الحيوية فيه، وتؤثر بصورة مباشرة على الحالة المزاجية/ ويصاحبها تقلّصات وأوجاع في الثدي، والبطن، والرحم، ويتطلّب ذلك الالتزام ببعض العادات الحياتية الصّحية، والابتعاد بشكل تام عن البعض الآخر منها.

تؤكد الدراسات والأبحاث عدم وجود أيّة أضرار لشرب الماء خلال فترة الدورة الشهريّة، على العكس تماماً يوصي المختصون في هذا المجال بتناول كمّيات كافية من الماء لا تقلّ عن لترين يومياً، لما لذلك من دور كبير في تنظيم درجة حرارة الجسم، والحفاظ على طاقته ومقاومة التعب الناتج عن الطمث، وفي الوقاية من التجلّطات الدموية وفي الحفاظ على رطوبة الجسم والحيلولة دون جفافه، ودون الشعور بالصداع المرافق لهذه المرحلة.

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