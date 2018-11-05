أما عن أضرار تناول الزّنجبيل فحدثي ولا حرج!

يعالج الزنجبيل أمراض القولون ويخفّف من آلامها

الزنجبيل أو الزنجبيل الطبي (معرب شنگبیل الفهلوية) وهو نوع نباتي من جنس الزنجبيل من الفصيلة الزنجبيلية، من نباتات المناطق الحارة. تستعمل جذاميره النامية تحت التربة، والتي تحتوي على زيت طيار، لها رائحة نفاذة وطعم لاذع ولونها إما سنجابي أو أبيض مصفر.

يفضّل تخزين الزّنجبيل الطازج في مكان بارد، جافّ، ومظلم، ولا يفضّل وضعه في الثّلاجة حتى بعد قطعه. وللحفاظ على أكبر تأثير يفضّل استخدام الزّنجبيل في حدود أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ويفضّل إبعاد كبسولات ومسحوق الزّنجبيل عن مصادر الضّوء والحرارة.

ما هي أضرار الزّنجبيل؟

- الإكثار من تناول الزنجبيل يسبّب تسارع في نبضات القلب.

- يسبّب الزنجبيل عند أخذ جرعات كبيرة منه توتّراً و هبوطاً في القيام بمهام الجهاز العصبي المركزي .

- يسبّب الزنجبيل في بعض الحالات نزيفاً حادّاً لمن يقوم بتناوله مع بعض الأعشاب التي تعمل على تخثر الدم؛ كالبابونج، والقرنفل، والحلبة .

- هناك بعض الأشخاص المصابون بعدّة أمراض، عليهم الحيطة من استعمال، أو تناول الزّنجبيل؛ لأنّ له أضرارٌ كثيرة مترتّبة عند القيام بتناوله.

متى يحذّر من تناول الزّنجبيل ؟

- يُحذّر من تناول الزّنجبيل للمصابين بمرض المرارة؛ فإنّه لا يجب عليهم تناول الزّنجبيل أبداً؛ للحفاظ على صحّتهم، وتجنّبهم الإصابة بأمراض جانبيّة .

- يحذّر من تناول الزّنجبيل كذلك لمريض السكري؛ بحيث يجب عليه الابتعاد عن تناوله، فللزّنجبيل ضرر على صحّته، فهو يقوم بعملية خفض السكر في الدّم .



بعد الحديث عن أضرار الزّنجبيل سنتطرق إلى فوائده الكثيرة، واستعمالاته العديدة، ومن فوائده:

_ يقوم الزّنجبيل بعلاج الكثير من الأمراض لاحتوائه على العديد من الفوائد .

_ يستعمل الزّنجبيل في كثيرٍ من الحالات العلاجيّة.

- يقوم الزّنجبيل بعلاج مرض الإسهال؛ وذلك عند قيام مريض الإسهال بتناول ماء الزّنجبيل بعد غليه على النّار، وتصفيته من الشّوائب .

- يقوم الزّنجبيل بحرق دهون الجسم الزائدة وذلك عن طريق تناوله بعد الوجبات الغذائية مباشرة .

- يزيل الزنجبيل آلام الحلق ويقوم أيضاً بعلاج السّعال الجاف.

- يقوم الزّنجبيل بتقوية الذّاكرة، والقدرة على الحفظ السريع .

- عدّ الكثير من أطباء الأعشاب الزّنجبيل بأنّه من أهم العلاجات التي توصف لعلاج الضّعف الجنسي .

- يفيد الزّنجبيل في علاج الرشح، ونزلات البرد. قم بالعمل على غليه وتحليته بالعسل و بعد ذلك قم بشربه وتناوله، فهو دواءٌ فعّال للرّشح.

- يقوّي الزّنجبيل عند شربه العضلات، ويعمل على تخفيف الآلام التي تضعف المفاصل وتؤذيها .

- يفيد الزّنجبيل في علاج الإنتفاخ ويطرد الغازات .

- يعتبر الزّنجبيل من العلاجات المستخدمة للتّخفيف من آلام الحيض .

- يعالج الزنجبيل العديد من أمراض الأعصاب ، والتصلبات أو التشنجات التي ترافقها .

- يستعمل الزنجبيل أيضاً في طهي الطّعام، فهو يضفي لذّة للطعم .

- يحمي الزّنجبيل المعدة من العديد من الأمراض، ويزيل التقرّحات المنتشرة على حائط المعدة .

- يعالج أمراض الكلى .

- يفيد الزّنجبيل عند تناوله بعد غليه على النار في علاج آلام الرأس الحادّة .

- يستخدم الزّنجبيل كدواء لعلاج أعراض دوار الرأس .

- للزّنجبيل فوائد مشتركة مع الجزر؛ فهو يعمل على تقوية النّظر عند تناوله، ولا ضير إن قمت بغليهما معاً .

- يساعد الزّنجبيل على إزالة الضّيق الذي يصيب القصبة الهوائيّة، ويعمل على توسيعها، وزيادة كمية الهواء الدّاخلة إليها .

- يعتبر الزّنجبيل العلاج الشافي لمشاكل أرق ما قبل النوم، قم بغلي الزّنجبيل، واشربه قبل خلودك إلى النّوم؛ فهو يعمل على ترخية عضلاتك وتهدئة رأسك.

- يعمل الزّنجبيل على تخليصك من التوتّر والقلق ويضفي عليك الراحة وينعشك .

- يعالج الزنجبيل أمراض القولون ويخفّف من آلامها .

- يفيد الزّنجبيل في علاج بحّة الصوت؛ وذلك عند القيام بتدليك الحنجرة بخليط الزنجبيل، وزيت الزيتون .

شاهدي أيضاً:

أسرار كثيرة لا تعرفونها عن الزنجبيل اكتشفوها الآن!

سحر الزنجبيل من الناحية الصحية والجمالية

تعرفي على فوائد زيت الزنجبيل!

للعروس: تعرفي على سحر الزنجبيل لجمالك وطلتك