اضطراب ما بعد الحج... الأعراض وطرق الوقاية منها

يعاني حجاج بيت الله الحرام من بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج والعودة إلى أوطانهم من مشاكل صحية عديدة تسمى اضطراب ما بعد الحج ومن أعراضها الصداع والتوتر، اضطراب في دورة النوم، إجهاد وإرهاق والزكام، وآلام في العضلات، وفيما يلي أهم النصائح لعلاج هذه الأعراض:

أعراض اضطراب ما بعد الحج

التوتر والقلق.

تحول لون البشرة إلى اللون الداكن.

سيلان في الأنف.

اضطراب في ساعات النوم.

تقصف في الشعر وجفاف.

التعب والكسل والخمول.

الإرهاق والفتور والإجهاد.

آلام في العضلات والأطراف.

صداع شديد.

أسباب اضطراب ما بعد الحج

التعرض لوقت طويل لأشعة الشمس.

كثرة التنقل والحركة.

التعرض لفيروسات مثل الزكام والإنفلونزا.

عدم تناول الفيتامينات لتقوية المناعة.

قلة شرب الماء.

قلة في النوم.

عدم الراحة.

طرق الوقاية من اضطراب ما بعد الحج

يجب الحصول على قسط كافي من النوم وعدم السهر أو الإجهاد البدني.

الالتزام باتباع نظام غذائي صحي كامل ومتوازن وتعويض الجسم بالسوائل والمعادن والفيتامينات مثل تناول الخضروات والفواكة وشرب السوائل والعصائر الطبيعية.

شرب أعشاب وعصائر طبيعية وشوربات لتخفيف الأعراض.

زيارة طبيبك الخاص في حال لزم الأمر وزادت الأعراض.

الأمراض الأكثر انتشارًا ما بعد الحج