عاد أغلب الحجاج إلى بلادهم لتستقبلهم عائلاتهم بالتهاني والتبريكات بعد أدائهم مناسك الحج وعادة ما يتلقى الحاج الكثير من كلمات التهاني، وفي هذا المقال سنتناول تهنئة جميلة للحاج بعد عودته، كلمات تهنئة بالحج، عبارات تهنئة بالحج، أدعية للحاج عند عودته من الحج.

تهنئة جميلة للحاج بعد عودته

حج مبرور وسعي مشكور، تقبل الله طاعة ضيوف الرحمن. حللتم أهلًا ووطئتم سهلًا بلادكم التي اشتاقت إليكم، أهلًا بعودتكم إلى الديار من مكة المكرمة حمداً لله على السلامة، نهنئكم على عودتكم سالمين.

حجاج بيت الله الحرام، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

نحمد الله ربنا على عودتكم سالمين.

تقبل الله منكم النسك، وغفر عنكم الذنوب والخطايا.

رزقكم الله تعالى زيارات عديدة إلى بيته الحرام وتقبل الله تعالى منكم أداء الفريضة.

نسأل الله القبول لكل من قام بالحج في هذا العام، هنيئاً لكم وخيرًا كبير وسعادة لمن كتب له الحج المبارك ولمن غفر الله له ذنبه.

حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، وتقبل الله طاعتكم وهنيئاً لكم عودتكم كما ولدتكم أمهاتكم.

هنيئًا لكم أيها الحجاج وفقكم الله تعالى لما فيه الخير لكم في الدنيا والآخرة جزاءً لما قدمتم.

هنيئاً لحجاج بيت الله هذه الرحلة المباركة تقبل الله حجكم، وشكر سعيكم وشكراً لله.

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور.

حج مبرور وسعي مشكور، تقبل الله منكم ومن المسلمين أجمعين صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير.

كل عام وأنتم بخير تقبل الله منكم صالح الأعمال.

كلمات تهنئة بالحج

تقبل الله منكم صالح الأعمال.

اللهم تقبل منا ومن جميع حجاج بيتك، ولا تخيب رجاءنا واستجب دعاءنا.

ذكرناكم والذكرى مؤرقة أحببناكم ملء قلوبنا فتهنئة خاصة لكم، تقبل الله منكم مناسك الحج.

تقبل الله منكم صالح الأعمال، وجعلها خالصة لوجهه ورزق الله كل مسلم يريد الحج والعمرة.

اللهم تقبل من الحجاج حجهم، ولا تحرم القائمين عليهم أجرهم، هنيئاً لمن سيعود كما ولدته أمه، حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً بإذن الله.

فقط من يعيش أجواء الحج يفهم معنى لمن استطاع إليه سبيلاً، مهما كانت رفاهية الخدمات المقدمة الحج جهاد بمعنى الكلمة، تقبل الله من الجميع. وداعاً ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام وتهانينا لكم، عسى الله أن يجمعنا بكم جميعاً في مستقر رحمته في الفردوس الأعلى من الجنة.

اللهم تقبل من حجاج بيتك واغفر لهم وتقبل منهم، اللهم اعصمهم بعد يومك هذا، وداعاً يا عرفة والقلب يعتصره الألم.

اللهم تقبل من حجاج بيتك وارزقهم فضل يوم عرفة وأتمم نسكهم واجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً وأجزل الثواب لمن سعى في خدمتهم. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام وأعنهم على أداء فريضتك وهب علينا وعليهم نسائم الأجر والثواب، اللهم تقبل حجتهم وأكرمنا بعودتهم سالمين، اللهم آمين.

عبارات تهنئة بالحج

كل عام وأنتم بخير.

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور.

كل عام وأنت بخير وعيدك مبارك، تقبل الله منك الحج إن شاء الله، وترجع لنا سالم ومغفور لك كما ولدتك أمك.

تقبل الله حجكم وشكر سعيكم، وغفر ذنبكم وستر عيبكم، وتقبل دعاءكم وأجزل لكم المثوبة والعطاء.

هنيئاً لحجاج بيت الله هذه الرحلة المباركة، تقبل الله حجكم، وشكر سعيكم وشكراً لله.

اللهم تقبل من صغيرنا وكبيرنا حج مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور.

تبارك الرحمن، هنيئاً لك، جعله ربي حجّاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً.

زيارة قريبة لك يا رب، حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور إن شاء الله لجميع إخواننا الذين كُتب لهم الحج لهذا العام.

أدعية للحاج عند عودته من الحج

جعل الله حجّك مبروراً، وسعيك مشكوراً، وذنبك مغفوراً، وبتعبك مأجوراً.

تقبل الله حجكم وشكر سعيكم وغفر ذنبكم وستر عيبكم، وتقبل دعاءكم وأجزل لكم المثوبة والعطاء.

اللهم تقبل من صغيرنا وكبيرنا، حج مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. غفر الله ذنبك وأخلف عليك نفقتك.

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