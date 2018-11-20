5 أطعمة تزيد نسبة امتصاص الحديد بجسمك

استعمل أوراق السبانخ بدلاً من الخس لتحصل على مزيد من الحديد في السلطة

لا يمتص الجسم كل الحديد الذي تأكله في طعامك، خاصة الذي يأتي من مصادر نباتية، ليتمكن الجسم من امتصاص المزيد والمزيد يحتاج إلى فيتامين "سي"،و يضاعف هذا الفيتامين قدرة الجسم على امتصاص المعدن، لذا عليك الجمع بين الأطعمة التي تحتوي على العنصرين لتعظيم الفائدة, إليك 5 أزواج من الأطعمة تبعد عنك الأنيميا:

حبوب الإفطار: تحتوي حبوب الإفطار على كمية جيدة من الحديد، يمكنك إضافة بعض الفراولة إليها لتزود جسمك بجرعة من فيتامين "سي", و يمكنك أيضاً الجمع بين عصير البرتقال وخبز السندويش في الصباح.

السلطة: استعمل أوراق السبانخ بدلاً من الخس لتحصل على مزيد من الحديد في السلطة، خاصة أن مكوناتها الأخرى غنية بفيتامين "سي" مثل الطماطم (البندورة) والليمون (الحامض), إذا لم يتوفر السبانخ احرص على إضافة الشمندر (البنجر) إلى السلطة.

المكرونة: عند اختيار صلصة المكرونة اجعل الأولوية دائماً لصلصة الطماطم، فتحتوي المكرونة على الحديد، والطماطم غنية بفيتامين "سي".

الأرز: سواء كنت تفضل الأرز الأبيض أو البني ليستفيد جسمك من الحديد الذي يحتويه احرص على أكله مع البازلاء أو الطماطم أو الفلفل, فتحتوي كل 100 جرام من البازلاء على كل احتياجات جسمك اليومية من فيتامين "سي".

الشوربة: إضافة البروكلي والليمون إلى الشوربة تضمن تزويد جسمك بكمية كبيرة من فيتامين "سي"، فإذا كنت تتناول الشعرية أو النودلز مع الشوربة ستجمع بين الحديد والفيتامين الذي يساعد على امتصاصه.

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