اطلالتك العملية في صيف 2023.. مستوحاة من مايكل كورس‎‎

لطالما تفوق عراب الموضة الأمريكية المصمم مايكل كورس بابداع الأسلوب العملي للمراة الأمريكية الكلاسيكية باطلالات وتصاميم بسيطة سهلة الارتداء وعملية مناسبة لنشاطات يومية غير منتهية.

ابتكر المصمم قصات وألوان وتنسيقات كانت ولا تزال قابلة للتطبيق في أسلوبك اليومي للعمل والمقابلات الرسمية والأزياء المسائية فاليك تنسيقات صيف 2023 من المصمم.

تنسيقات صيف 2023 من مايكل كورس:



لطالما وصفت تصاميم مايكل كورس وقطع ملابسه بأنها استثمار ناجح ورابح دائما فتتميز قطع المصمم بخدمة المرأة العملية فمن الممكن تنسيقها مرارا وتكرار وارتداءها بصورة صباحية مناسبة للعمل والخروج للمقابلات والمناسبات أو بصورة مسائية.

من مجموعة ربيع وصيف 2023 التي قدمت هذا العام.





اطلالة باللونين الأكثر كلاسيكية الأبيض والأسود واضافات من تفاصيل باللون الذهبي. قطع تجمعت مع بعضها لنحصل على اطلالة صيفية عصرية، بليزر أسود راقي نسق مع قميص أبيض من الكريب.

لكسر روتين هذا اللوك أضيفي له تنورة بنهايات من الأهداب ( شراشيب) لاطلالة عصرية ومتجددة . ممكن تنسيق كل قطعة بشكل منفرد مع قطع أخرى من دولابك واستوحاء اطلالتك من هذا اللوك.

اطلالة راقية ،عملية ومناسبة لقضاء يوم كامل بلا تعب أو ملل بلون وقصة كلاسيكية. قطعة علوية باللون الأسود من الجاباردين خفيف الوزن نسقت مع حزام لاعطاء تقسيم للجسم بصورة ظلية ( سيلويت) جديد وبنطال أسود لخلق اطلالة عملية وجميلة.

أما عن هذه الطلالة فرأينا البليزر الأبيض الرسمي وهو أحد أساسيات دولاب الصيف على مر السنين لا سيما هذ العام فقد ظهر على الكثير من مصات عروض الأزياء لربيع وصيف 2023.

نسق البليزر مع قميص كريب حريري مورد باللونين الابيض والاسود وبنطال أسود بقصة مريحة وخصر عالي.

اطلالة جديدة يمكن أن تستوحي منها اطلالتك لعشاء أو تجمع مع الأصدقاء في أمسية صيفية حارة.

اطلالة مكونة من قطعتين رئيسيتين بقميص أبيض طويل يصل الى حد الأفخاذ وتنورة بيضاء بطول يصل الى تحت الركبة.

أما القميص بلا أكمام جاء بتفاصيل عصرية من موضة 2023 وهي الجيوب الكبيرة وحزام ذهبي اللون ليرسم تفاصيل الجسد وخلص ورة متوازنة لاطلاة جميل.

