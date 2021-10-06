اعراض التهاب القولون العصبي عند النساء القولون جزء من الأمعاء الغليظة ، وهو جزء من الجهاز الهضمي. بعد تكسير الطعام في المعدة وامتصاصه في الأمعاء الدقيقة ، تمر المواد الغذائية غير القابلة للهضم عبر القولون. القولون مسؤول عن امتصاص أي بقايا من الماء والأملاح والفيتامينات من المواد الغذائية وتكثيفها في البراز. ثم يتم تمرير المادة البرازية من القولون السيني إلى المستقيم ، حيث يتم احتجازها قبل إخراجها كنفايات.

اعراض التهاب القولون العصبي عند النساء

تشمل أعراض التهاب القولون عادةً ما يلي:

وجع بطن

إمساك

إسهال

غاز

النفخ

تشنج

تعب

اعراض التهاب القولون العصبي عند النساء

ما الذي يسبب آلام القولون؟

القولون عرضة للالتهابات والاضطرابات الالتهابية التي يمكن أن تحدث بسبب:

الحمية

الضغط العصبي

أسلوب الحياة

الأدوية

عندما يكون القولون سليمًا ، فإنه سيزيل النفايات التي لم يعد يحتاجها جسمك بكفاءة. ومع ذلك ، عندما يكون القولون غير صحي ، يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل المؤلمة. أكثر اضطرابات القولون شيوعًا هي أمراض الأمعاء الالتهابية مثل:

التهاب القولون التقرحي ، الذي يسبب الألم في القولون السيني - الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة الذي يؤدي إلى المستقيم . داء كرون ، والذي عادة ما يسبب ألمًا حول السرة أو في الجانب الأيمن السفلي من البطن التهاب الرتج ، والذي يسبب آلام القولون السيني متلازمة القولون العصبي ، والتي تسبب في أغلب الأحيان ألمًا في أسفل البطن الأيسر سرطان القولون والمستقيم والذي نادرا ما يسبب آلام في البطن

اعراض التهاب القولون العصبي عند النساء

كيفية علاج آلام القولون؟

تحدث أمراض الأمعاء الالتهابية أو تتفاقم بسبب سوء التغذية. في الواقع، يمكن منع ما يصل إلى 70 في المائة من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم - ثالث أكثر أشكال السرطان فتكًا في الولايات المتحدة - من خلال تغييرات نمط الحياة مثل الأكل الصحي.

قلل من تناول بعض الأطعمة. تتمثل الخطوة الأولى في علاج آلام القولون في تعديل نظامك الغذائي لمعرفة ما إذا كان بإمكانك تقليل الالتهاب وإيجاد الراحة. تساهم بعض الأطعمة بشكل أكبر في الالتهاب ، بما في ذلك:

اللحم الأحمر

الأطعمة المقلية

السكر المكرر والكربوهيدرات المصنعة

الكحول

اعراض القولون العصبي النفسي عند النساء

أبلغت النساء في منتصف العمر اللاتي تتراوح أعمارهن بين 40 و 65 عامًا عن تحديات متعددة بسبب انقطاع الطمث والتغييرات الفسيولوجية والنفسية. خلال فترة منتصف العمر ، تسعى العديد من النساء للحصول على رعاية صحية لأعراض الجهاز الهضمي ومتلازمة القولون العصبي .(IBS) قد تساهم عوامل متعددة بما في ذلك الإجهاد وسوء النوم والنظام الغذائي وقلة النشاط البدني في الإصابة بمتلازمة القولون العصبي أو أعراض الجهاز الهضمي لدى النساء في منتصف العمر. على هذا النحو ، هناك حاجة إلى تقييم شامل ونهج علاج للنساء في منتصف العمر اللاتي يعانين من أعراض الجهاز الهضمي.

تستعرض هذه المقالة الجوانب الرئيسية للانتقال بعد انقطاع الطمث ، والتغيرات الهرمونية في الجنس ، وجراحة البطن والحوض ، والضيق النفسي والاجتماعي ، والعوامل السلوكية ، وميكروبيوم الأمعاء ، فضلاً عن صلتها بمتلازمة القولون العصبي وأعراض الجهاز الهضمي لدى النساء في منتصف العمر.

القولون العصبي هو اضطراب في التفاعل بين القناة الهضمية والدماغ يتميز بألم في البطن وتغيرات في وظائف الأمعاء بما في ذلك الإسهال والإمساك أو كليهما. يتم تشخيصه مع معايير روما 4 المدفوعة بالإجماع . في الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية ، يبلغ معدل انتشار القولون العصبي 12-15٪ ويتم تشخيصه في الغالب عند النساء قبل سن 35. وهناك عدد من العوامل بما في ذلك الاختلافات في حساسية الألم بسبب آليات المعالجة الطرفية والمركزية ، الضائقة النفسية المرضية ، فرط نمو البكتيريا المعوية الدقيقة ، والحركة تساهم في هذا الاختلاف بين الجنسين.

اعراض القولون العصبي النفسي عند النساء

الإجهاد والقلق والقولون العصبي

ليس من الواضح كيف يرتبط التوتر والقلق بمتلازمة القولون العصبي أو أيهما يأتي أولاً. لكن الدراسات تظهر أنهما يمكن أن يحدثا معًا.

عندما يتحدث الطبيب إلى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الجهاز الهضمي ، "ما تجده هو أن حوالي 60% من مرضى القولون العصبي سوف يستوفون معايير واحد أو أكثر من الاضطرابات النفسية.

بل إن أكثر الأمراض العقلية شيوعًا لدى مرضى القولون العصبي هو اضطراب القلق العام. يعتقد أن أكثر من 60% من مرضى القولون العصبي المصابون بمرض نفسي يعانون من هذا النوع من القلق. 20% آخرون مصابون بالاكتئاب ، والبقية لديهم اضطرابات أخرى.

بغض النظر عما إذا كانوا يعانون من متلازمة القولون العصبي ، فإن الأشخاص الذين يعانون من القلق يميلون إلى القلق بشكل كبير بشأن قضايا مثل الصحة أو المال أو الوظائف. يمكن أن يؤدي ذلك إلى أعراض أخرى تشمل اضطراب المعدة ، والارتجاف ، وآلام العضلات ، والأرق ، والدوخة ، والتهيج.

هناك عدة نظريات حول العلاقة بين القولون العصبي والتوتر والقلق:

على الرغم من أن المشكلات النفسية مثل القلق لا تسبب اضطرابًا في الجهاز الهضمي ، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي قد يكونون أكثر حساسية للمشاكل العاطفية.

تؤدي المشاعر القوية مثل التوتر والقلق والاكتئاب إلى تحفيز مواد كيميائية في الدماغ تعمل على تشغيل إشارات الألم في أمعائك والتي قد تتسبب في رد فعل القولون.

قد يجعل التوتر والقلق العقل أكثر وعيًا بالتشنجات في القولون.

قد يتم تحفيز متلازمة القولون العصبي عن طريق الجهاز المناعي الذي يتأثر بالإجهاد.

اعراض القولون العصبي النفسي عند النساء

طرق للتغلب على التوتر والقلق:

هناك دليل على أن إبقاء التوتر تحت السيطرة يمكن أن يساعدك في منع أو تخفيف أعراض القولون العصبي. إليكم السبب. أمعائك لديها ما يمكنك تسميته دماغًا خاصًا به. إنه الجهاز العصبي المعوي. وهذا هو سبب إصابتك بألم في معدتك عندما تكون متوتراً. يتحكم هذا "الدماغ الثاني" في كيفية هضم الطعام. كما أنه يتحدث باستمرار مع عقلك الفعلي. قد يساعدك هذا الاتصال في إدارة متلازمة القولون العصبي.

ما يمكنك القيام به لوحدك:

يمكنك التخلص من التوتر ببساطة عن طريق القيام بشيء ممتع ، مثل التحدث إلى صديق أو القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى أو التسوق. يمكنك أيضًا تجربة:

الرياضة. يمكن للمشي والجري والسباحة والأنشطة البدنية الأخرى أن تقلل من التوتر والاكتئاب. كما أنها تساعد أمعائك على الانقباض بطريقة طبيعية أكثر بدلاً من المبالغة في رد الفعل .

تمارين العقل والجسم. يمكن أن يؤدي التأمل ، والتنفس بالاسترخاء ، واليوجا ، والتاي تشي ، والتشي غونغ إلى تحفيز استجابة الجسم للاسترخاء .

التأمل. يمكنك العثور على الدورات المقدمة عبر الإنترنت وشخصيًا ، غالبًا في الجامعات. إنها تساعدك على تعلم كيفية إدارة التوتر من خلال تغيير طريقة تفكيرك. أو يمكنك تعلم التأمل عبر الإنترنت أو في الفصل أو من خلال كتاب .

تمارين الاسترخاء. يمكن أن تساعدك تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق على استعادة الهدوء. يمكنك أيضًا التعرف على التخيل ، حيث تتخيل مشهدًا سلميًا .

النوم وتناول نظام غذائي جيد. قد يساعد مرضى القولون العصبي. قد ترغب في الانضمام إلى مجموعة المساعدة الذاتية للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي أو اضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى . يعرف أعضاء هذه المجموعات طبيعة الحياة مع متلازمة القولون العصبي. في بعض الأحيان يمكنهم تقديم دعم ذي مغزى أكبر مما يمكن أن تحصل عليه حتى من أقرب أصدقائك.

أعراض سرطان القولون عند النساء

يبدأ سرطان القولون كنمو صغير في الجدار الداخلي للقولون. هذه الزيادات تسمى الاورام الحميدة.

عادة ما تكون الزوائد اللحمية حميدة (غير سرطانية) ، ولكن عندما تتشكل ورم سرطاني ، يمكن أن تنتقل الخلايا السرطانية إلى بطانة القولون أو المستقيم وتنتشر. يمكن أن تدخل الخلايا السرطانية أيضًا مجرى الدم والجهاز الليمفاوي.

قد لا يكون لسرطان القولون أعراض ملحوظة في مراحله المبكرة.

عند حدوثها ، تميل علامات سرطان القولون لدى النساء إلى أن تكون مماثلة لتلك التي تظهر عند الرجال ، ويمكن أن تشمل:

الإمساك أو الإسهال أو تغيرات أخرى في عادات الأمعاء

الدم في البراز أو نزيف المستقيم

آلام أو تقلصات في البطن

إحساس بأن أمعائك لم تفرغ بالكامل

فقدان الوزن غير المبرر

التعب أو الضعف أو انخفاض مستوى الطاقة

ما هي أعراض سرطان القولون عند النساء؟

مقارنة أعراض سرطان القولون بالأعراض المرتبطة بالدورة الشهرية:

قد يكون من السهل الخلط بين بعض أعراض سرطان القولون والأعراض المتعلقة بالدورة الشهرية. على سبيل المثال ، يعد الشعور بالتعب غير المعتاد أو نقص الطاقة من الأعراض الشائعة لمتلازمة ما قبل الحيض (PMS).

هذه أيضًا أعراض لفقر الدم ، والتي قد تعانين منها إذا فقدتِ الكثير من الدم خلال فترة الحيض.

وبالمثل ، فإن تقلصات البطن المصاحبة لسرطان القولون قد يتم الخلط بينها وبين تقلصات الدورة الشهرية. قد يتم الخلط أيضًا بين التشنجات وأعراض التهاب بطانة الرحم.

تحدثي إلى طبيبك إذا كنتِ تعانين بانتظام من إجهاد أو ألم في البطن لا علاقة له بالدورة أو إذا كنتِ تعانين من هذه الأعراض لأول مرة - حتى لو كانت متوافقة مع دورتك الشهرية.

يجب عليك أيضًا التحدث إلى طبيبك إذا كانت هذه الأعراض مختلفة عما تشعرين به عادة في فترة الحيض.

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عوامل الخطر عند النساء:

معظم العوامل نفسها التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون لدى الرجال هي نفسها بالنسبة للنساء.

من بين هذه المخاطر:

تقدم العمر. تميل المخاطر إلى الارتفاع بشكل ملحوظ بعد سن الخمسين، على الرغم من أن الشباب يمكن أن يصابوا بسرطان القولون أيضًا .

التاريخ الشخصي للزوائد اللحمية. إذا كنت قد أصبت بالزوائد الحميدة في الماضي ، فإنك تواجهين مخاطر أعلى من تكون الأورام الحميدة السرطانية في وقت لاحق. إن إصابتك بسرطان القولون يعرضك أيضًا لخطر أكبر لتشكيل ورم سرطاني جديد .

تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون أو الاورام الحميدة. إن وجود أحد الوالدين أو الأشقاء أو أي قريب آخر مصاب بسرطان القولون أو تاريخ من الاورام الحميدة يجعلك أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون .

العلاج الإشعاعي. إذا كنت قد تلقيت علاجًا إشعاعيًا لعلاج السرطانات في منطقة البطن ، بما في ذلك سرطان عنق الرحم ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون أو المستقيم .

نمط الحياة غير الصحي. قلة الحركة أو السمنة والتدخين وشرب الكحوليات بشكل مفرط يمكن أن تزيد من مخاطر إصابتك. يُنصح النساء بعدم تناول أكثر من مشروب كحولي واحد يوميًا .

بعد انقطاع الطمث ، تزداد مخاطر إصابة المرأة بجميع أنواع السرطان.

في حين أن العلاج بالهرمونات البديلة (HRT) (المستخدم للتحكم في أعراض انقطاع الطمث) يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ، إلا أنه يرتبط في الواقع بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ومع ذلك ، لا تزال هناك حاجة لمزيد من البحث. ناقشي إيجابيات وسلبيات العلاج التعويضي بالهرمونات مع طبيبك قبل بدء العلاج.

قد تكونين أيضًا في خطر متزايد للإصابة بنوع من سرطان القولون يسمى سرطان القولون الوراثي (HPCC) أو متلازمة لينش ، إذا كان لديك تاريخ من سرطان بطانة الرحم وكنت حاملًا لطفرة الجين MMR.

تم ربط طفرة الجين MMR بـ HPCC. تمثل متلازمة لينش حوالي 2 إلى 4 في المائة من جميع حالات القولون والمستقيم.

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