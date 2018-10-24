تعرفي على علامات خمول الغدة الدرقية

اكتئاب وكسل

نسمع كثيراً بعبارتي "كسل الغدة الدرقية" أو "قصور الغدة الدرقية" ولكن ما معنى ذلك؟ تشير هاتان العبارتان إلى الحالة نفسها وهي عدم إنتاج الغدة الدرقية ما يكفي من بعض الهرمونات المهمة. ومن الطبيعي أن تتساءلي حول كيفية معرفة إصابتك بهذه المشكلة الصحية، لذلك سناعدك في إيجاد الإجابة.

تختلف علامات وأعراض كسل الغدة الدرقية، بحسب شدة نقص الهرمون، ولكن عامة إن أي مشكلة تعانين منها تميل إلى التطور ببطء وغالباً ما يكون ذلك على مدى سنوات عديدة. في البداية، ستلاحظين بعض الأعراض الطفيفة مثل التعب وزيادة الوزن، ولكن مع استمرار بطء عمل التمثيل الغذائي، فقد تلاحظين علامات أكثر وضوحاً ويمكن أن تشمل اعراض قصور الغدة الدرقية التالي:



- تعب

- زيادة الحساسية للبرد

- الإمساك

- جلد جاف

- زيادة وزن غير مبررة

- وجه منتفخ

- بحة في الصوت

- ضعف في العضلات

- ارتفاع في نسبة الكولسترول في الدم

- آلام في العضلات

- ألم أو تورم في المفاصل

- دورة شهرية غزيرة أو غير منتظمة

- بطء في ضربات القلب

- اكتئاب

- ضعف في الذاكرة



عند عدم علاج قصور الغدة الدرقية، يمكن أن تشتد الاعراض تصبح تدريجياً، إضافة إلى أنّ التحفيز المستمر للغدة الدرقية لإفراز المزيد من الهرمونات قد يؤدي إلى تضخّمها، إلى جانب زيادة نسبة النسيان لديك ورفع احتمال إصابتك بالاكتئاب.

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