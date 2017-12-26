من أعراض نقص الغدة الدرقية الشّعور بالبرد باستمرار وعدم تحمله

الغدة الدرقية هي واحدةٌ من الغُدد الصّماء، وتشبه الفراشة في شكلها، وتقع في الرّقبة وبالتحديد أمام القَصَبة الهوائية، وتَتكوّن من فصين، وتحتوي على خلايا كيسيّة، وتُعتبر تلك الخلايا هي المسؤولة عن إنتاج وإفراز هرمونات الغُدة الدّرقية، التي تدخل إلى الدّم مباشرةً، دون الحاجة إلى نقله بواسطة قنواتٍ خاصة.

أمّا الهرمونات التي تقوم بإفرازها فهي الثيروكسين الثلاثي، ويود الثيرونين، ومُهمّتها هي التّحكم في سرعة الأيض؛ وبالتالي التّحكم في الطّاقة، لِذلك فإنّ أيّ زيادةٍ أو نقصانٍ في إفراز تلك الهرمونات يُؤدّي إلى خللٍ في وظائفِ الجسم.

في هذا المقال نقدم لكم أعراض الإصابة بنقص هرمون الغُدة الدَّرقية:

1- الشّعور بالبرد باستمرار، وعدم القدرة على تحمله؛ حيث يكون الجلد دائمَ البرودة، وخاصّةً اليدين والقدمين.

2- جفافُ الجلد، وعدم التَعرّق.

3- تكسّر الأظافر.

4- عدم القدرة على التّركيز.

5- ضعفُ الذّاكرة.

6- تساقطٌ غزيرٌ للشعر، وتقصفه.

7- الإمساكُ المُزمن.

8- زيادةُ الوزن، على الرغم من فقدان الشّهية. الشّعور بالامتلاء بسرعة، دون تناول الكثيرِ من الطّعام.

9- الاكتئاب، والحزن الدائم، مع البكاء دون وجود أيّ سَبَب.

10- استسقاء الأطراف. بطءُ في نبضات القلب، مع الشّعور بضيقِ التَنفّس.

11- ظهورُ بَحَةٍ في الصّوت؛ مما يجعله خشناً وسميكاً.

12- ضعفُ الرَّغبةِ الجِنسية.

13- وجودُ ضعفٍ في السَّمع.

14- ضعفُ العضلات وتَقلصها.

15- اختلالُ التَّوازن.

16- الإرهاق، والتّعب الدائم، والخمول.

17- تقلبُ المزاج.

18- غزارةُ الدّورة الشّهرية عند النّساء.

19- سقوطُ شعر الجزءِ الخارجي من الحواجب.

20- ارتفاع الكولسترول.

21- تورم الرَّقبة في مكان وجودِ الغُدة الدّرقية.

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