لتخفيف الكوليسترول يجب التخفيف من تناول اللحوم والدواجن

مادة الكولسترول مهمة جداً لجسم الإنسان، ويمكن أن يصنعها بنفسه إن تغذيت على أطعمة لا تحتوي على الكولسترول، فإن جسمك يقوم بإفراز الكولسترول في الدم بحوالي 1000 ملج، لتمكنه من القيام بأعماله اليومية، فهوبمثابة الوقود والطاقة للجسم، لكن ارتفاع نسبة الكوليسترول خطير جداً ويجب المحافظة على توازنه من مسببات الكوليسترول إما زيادة الوزن أو أكل البيض وتناول الغذاء المشبع بالدهون والتدخين وشرب الخمور .

نقدم لكم في هذا المقال 10 نصائح لتخفيف الكوليسترول:

1- التخفيف من تناول اللحوم والدواجن .

2- عدم تناول أكثر من 4 بيضات في الأسبوع .

3- المداومة على التمارين الرياضية .

4- الطبخ في زيت الزيتون وزيت دوار الشمس فقط من دون الزيوت.

5- تناول الخضراوات والفواكه والنشويات بكثرة .

6- التخلص من السمنة لما لها من آثار جانبية ضارة.

7- تناول تفاحتين إلى 3 تفاحات يومياً لاحتوائه على البكتين المزيل للكوليسترول .

8- تناول الثوم والبصل المعالجين للكوليسترول في الجسم .

9- الجنسنج يعمل على تخفيض الكوليسترول في الدم .

10- الخردل يحوي كميات كبيرة من المغنيسيوم المفيد في علاج الكوليسترول .

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