اعرفي العلاقة بين شرب الحليب وسرطان الثدي وبدائله الصحية 

للحليب العديد من الفوائد المعروفة بالطبع، أبرزها تعزيز الكالسيوم في الجسم، ومع ذلك، حذر الخبراء من أن شرب الحليب قد يسبب مرضًا خطيرًا لدى السيدات.

كشفت عدة دراسات مؤخرًا أن شرب الحليب يوميًا، يمكن أن يعزز فرص الإصابة بسرطان الثدي لدى السيدات، موضحين أن مستوى الخطر يختلف وفقًا لكمية الحليب المستهلك.

وحسبما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إنديا"، اعتمد باحثو جامعة "لوما ليندا" للطب في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، على دراسة بيانات حوالي 53 ألف سيدة وعلاقة استهلاكهن للحليب والاصابة بسرطان الثدي.

ومن خلال متابعة تطورات كل حالة، وجد الباحثون أن استهلاك ما لا يقل عن 1/4 -1/3 كوب من الحليب في اليوم، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 30٪، كما بلغ الخطر 50 % عند استهلاك كوبًا واحدًا من الحليب يوميًا.

كما لاحظ الخبراء ارتفاع الخطر إلى 80 % عند استهلاك 2-3 أكواب في اليوم، كما أوضحوا أن نسبة الخطر لم تختلف سواء كان الحليب كامل أو منزوع الدسم.

هذا ويوضح "غاري إي فريزر" رئيس الدراسة، أن العلاقة بين شرب الحليب وسرطان الثدي، قد تنجم عن احتواء الحليب لبروتين يدعى " عامل النمو الذي يشبه الانسولين 1"، والذي يُعتقد أنه يحفز أنواع معينة من السرطان.

هل هناك بدائل صحية للحليب؟

نعم، فهناك العديد من البدائل الصحية للحليب وتحمي من مخاطره، أبرزها منتجات الألبان المخمرة مثل الزبادي والجبن، خاصة لعدم ارتباطها بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي جنبًا إلى جنب مع خفضها خطر الإصابة بالسرطان عامة، وخاصة سرطان الرئة وسرطان القولون والمستقيم في الرجال.

وتشمل بدائل الحليب أيضًا، حليب الصويا واللوز، بالإضافة إلى حليب جوز الهند والكاجو وحليب الأرز.

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