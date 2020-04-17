وصفات الزنجبيل لتنحيف البطن خلال 5 أيام

تنحيف البطن والتخلُّص من الدهون المتراكمة فيه يقضي باستخدام خلطات طبيعيَّة، علمًا بأنَّ بروز البطن مشكلة شائعة تُشوِّه شكل الجسم، وهي ترجع إلى اتباع رجيم غذائي غير سليم، والامتناع عن الحركة أو البعد عن المداومة في ممارسة الرياضة لضيق الوقت. وفي الآتي، خلطات فعَّالة تُساهم في تنحيف البطن في 5 أيَّام.

1. خلطة الزنجبيل والخلّ

• المكوِّنات: كوب من الماء، وملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور الطازج، وملعقتان صغيرتان من ماء الورد، وملعقتان كبيرتان من خلِّ التفَّاح الأبيض.



• طريقة التحضير: يُصبُّ الماء في قدر على النار، ويُضاف الزنجبيل. وبعد انقضاء سبع دقائق، يوضع الخليط جانبًا كي يبرد، فيُصفَّى بعد ذلك. ثمَّ، يُضاف ماء الورد وخلّ التفاح إليه، مع التحريك جيِّدًا. ويحفظ المزيج في الثلَّاجة. يدهن كمٌّ منه على منطقة البطن، يوميًّا.



2. خلطة الزنجبيل والقرفة

• المكوِّنات: كوب من الماء، وملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبشور، وملعقة صغيرة من القرفة.



• طريقة التحضير: يُصبُّ الماء في قدر على النار، حتَّى يغلي. عندئذ، يُضاف كلٌّ من الزنجبيل والقرفة، مع إيداع المكوِّنين لخمس دقائق، حتَّى يطهيا. يُصفَّى المزيج، ويُدع حتَّى يبرد. يُشرب كوبٌ من هذا المزيج، يوميًّا، بعد الوجبات الرئيسة.

3. خلطة الزنجبيل وزيت الزيتون

• المكوِّنات: كوب من زيت الزيتون البكر، وملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبشور.

• طريقة التحضير: يُضاف زيت الزيتون والزنجبيل المبشور إلى قدر صغيرة على النار، وذلك حتَّى نضوج الزنجبيل. ثمَّ، يُدع المزيج حتَّى يبرد. يُدهن الجسم به، يوميًّا.

4. خلطة الزنجبيل والنعناع

• المكوِّنات: كوب من الماء، وخمس أوراق من النعناع الأخضر، وخمس أوراق من الشاي الأخضر، وملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبشور، وملعقة كبيرة من قشر الرمَّان المطحون.



• طريقة التحضير: يُصبُّ كوب الماء في قدر على النار، وذلك حتَّى يغلي. عندئذ، تُضاف المكوِّنات، مع إيداع الخليط لخمس دقائق على النار. وعندما يبرد، يُصفَّى جيِّدًا. يُشرب كوب من الخليط، يوميًّا، وتحديدًا قبل تناول وجبة الفطور. علمًا بأنَّ المزيج يُساعد في تنحيف البطن، والتخلُّص من سموم الجسم أيضًا.

فوائد الزنجبيل في التنحيف

يُعدُّ الزنجبيل من التوابل الأكثر استخدامًا لغرض التنحيف، وهو يُساهم في إحرق دهون الجسم، ويُحقِّق لمُتناوله الشبع طويلًا، ممَّا يُقلِّل من كمِّ الطعام المُستهلك، خصوصًا أنَّه فقير في السعرات الحراريَّة. علمًا بأنَّ شرب الزنجبيل الساخن بعد الوجبة مباشرةً، يزيد من فعاليَّة هذا التابل في إحراق الدهون.

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