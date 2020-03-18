تعرف على العلاقة بين فيتامين "د" وفيروس الكورونا!

فيتامين د هو المسؤول الأساسي عن تقوية جهاز المناعة، وهو يحمي الجميع من فيروس الكورونا الذي أثار الرعب والخوف في كل منزل.

وظيفة فيتامين (د) الأساسية هي الحفاظ على توازن المعادن في الجسم، وبالأساس مستوى الكالسيوم والفوسفور.

حيث يعزز فيتامين (د) عملية امتصاص المعادن في الأمعاء، ويمنع الخسارة المفرطة لهذه المعادن في الكلى، كما ويتحكم بدخول وخروج المعادن في العظام.

وتشير أبحاثٌ جديدة إلى أن لفيتامين (د) دورًا هامًّا في تنظيم عمليات نمو الخلايا، بما في ذلك قَمْع نمو الخلايا السرطانية وزيادة نشاط الجهاز المناعي.

النساء وفيتامين D

إن اختفاء الإستروجين لدى النساء بعد سن اليأس، له تأثير سلبي على إنتاج المعادن وذلك نتيجةً للانخفاض في إنتاج ثنائي هيدروكسي الفيتامين 1,25 D والانخفاض في كمية المُسْتقبِلات (Receptors) لثنائي هيدروكسي الفيتامين 1,25 D.

يؤدي الانخفاض في مستوى ثنائي هيدروكسي الفيتامين 1,25 D ونشاطه، إلى زيادة نشاط الغدة الدرقية وتعزيز عمليات تفتيت العظام، مما يؤدي إلى هشاشة العظام (Osteoporosis).

أعراض نقص فيتامين (د):

- الإرهاق المزمن.

- الألم المزمن والمتواصل في أعضاء مختلفة في الجسم.

- أمراض المناعة الذاتية (مثل التَّصَلُّب المتعدد - Multiple sclerosis، التهاب المفاصل، الخ.)

- ترقق العظام (Osteoporosis) (ضعف بطيء في العظام نتيجة لاستنزاف مخزون الكالسيوم في الجسم)

- تطور أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم ونوبات قلبية.

تأثير نقص فيتامين د:

- يؤدي النقص في الفيتامين، لا سيَّما لدى الأطفال، لأمراض الهشاشة التي تنتج عنها تشوُّهات حادة في الهيكل وعظام الأطراف.

- أما لدى البالغين، فإن النقص في فيتامين (د) قد يؤدي إلى ضعف العضلات والعظام.

- إن مجموعة السكان المعرضة لخطر أكبر للإصابة بنقص فيتامين (د) هم:

المسنون

أشخاص يعانون من وزن مفرط

نساء مرضعات

أشخاص يُعَرِّضون أجسامهم بشكل محدود لأشعة الشمس

المصابين بمرض التليُّف الكيسي (Cystic fibrosis) أو أمراض التهابية في الأمعاء (Crohn's disease).

علاج نقص فيتامين (د):

- التعرض لأشعة الشمس

- تناول أغذية غنية أو مدعمة بفيتامين (د)

- تناول حبوب تحتوي على الفيتامين

- حقن الفيتامين داخل الوريد.

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