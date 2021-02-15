بعيدًا عن الطب والأدوية هناك أعشاب تساعد على الحمل، عند التطرق لمشكلة تأخر الحمل، سوف نجد العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى هذه المشكلة في حين أنه يمكن أن يحدث تأخر الحمل دون أسباب واضحة .يمكنك تجربة بعض العلاجات الطبيعية لتأخر الحمل غير المبرر، أو تكيسات المبايض، أو لتحسين التبويض وتوازن الهرمونات.

اعشاب تساعد على الحمل بعد الدورة

أعشاب تساعد على الحمل، البردقوش

يساعد البردقوش على تنظيم الهرمونات، وبالتالي له دور بارز في زيادة فرص الحمل طبيعياً، يمكنك نقع البردقوش في الماء المغلي لمدة 10 دقائق ثم تصفيته، وتناول المشروب مرتين باليوم .

أعشاب تساعد على الحمل، الميرمية

تساعد الميرمية على تنشيط التبويض، وبالتالي على حدوث الحمل، يمكنك نقع أوراق الميرمية في الماء المغلي وتغطى، وتترك من 3 إلى 5 دقائق، ثم يصفى هذا المشروب ويشرب، يمكنك تناول هذا المشروب من ثاني أيام الدورة الشهرية لمدة 15 يوم .

أعشاب تساعد على الحمل، القرفة

شرب كأس من مغلي عيدان القرفة يومياً أثناء و بعد الانتهاء من الدور الشهرية، يعزز من زيادة فرص الحمل،حيث تساعد القرفة على تنظيم الهرمونات وتقوية المبايض وتنظيف الرحم . ومن الضروري، عند التأكد من حدوث الحمل يجب التوقف عن تناول القرفة على الفور، لتجنب حدوث الاجهاض .

أعشاب تساعد على الحمل، زهرة البرسيم الأحمر

تساعد هذه العشبة على زيادة فرص الحمل بشكل ملحوظ، و خاصة لدى النساء اللواتي يعانين من تأخر الحمل غير المبرر، حيث تحتوي هذه العشبة على نسب عالية من الفيتامينات و المعادن، التي تساعد على توازن الهرمونات وتعزيز الخصوبة، كما تساعد هذه العشبة أيضًا على علاج العقم لدى الرجال .

أعشاب تساعد على الحمل، نبات القراص

يحتوي نبات القراص على نسب عالية جدًا من المعادن، كما أنه يحتوي على الكلوروفيل، تساعد هذه العشبة على تقليل التوتر وتنشيط الرحم .

أعشاب تساعد على الحمل، أوراق التوت الأحمر

تعرف هذه العشبة بأسم عشبة الخصوبة، كما أنها أيضا مفيدة خلال فترة الحمل، تحتوي هذه العشبة على نسب مرتفعة من المغذيات، وخاصة الكالسيوم، تساعد هذه العشبة على تنشيط الرحم، وتهيأته للحمل، وتقوية بطانته .

أعشاب تساعد على الحمل، الزنجبيل

يساعد الزنجبيل على تقوية المبايض وتنشيط التبويض، وعلاج تكيسات المبايض أيضاً، يمكنك الحفاظ على تناول كوب من شاى الزنجبيل يومياً لزيادة فرص الحمل .

أعشاب تساعد على الحمل،اليانسون

يساعد الينسون على توازن الهرمونات بالجسم، وبالتالي زيادة فرص الحمل، يمكنك تناول كوب من الينسون يومياً .

أعشاب تساعد على الحمل،الحبة السوداء

يمكنك طحن كمية من حبة البركة ومزجها مع العسل، وتناول ملعقة إلى ثلاثة ملاعق من هذا الخليط يومياً لزيادة فرص الحمل .

أعشاب تساعد على الحمل،زيت زهرة الربيع المسائية



يساعد زيت زهرة الربيع المسائية في علاج تأخر الحمل، حيث يعمل على توازن الهرمونات، وتقوية بطانة الرحم، وعلاج مشاكل جفاف المهبل وبالتالي زيادة حركة الحيوانات المنوية وصولاً إلى البويضة، وبالتالي زيادة فرص الحمل .

أعشاب تساعد على الحمل،عشبة قش الشوفان

تساعد هذه العشبة أيضاً على التوازن الهرموني، و بالتالي زيادة فرص الحمل .

أعشاب تساعد على الحمل،الجينسنج

استخدام الأعشاب الطبيعية مثل الجينسنج يساعد على تعزيز الخصوبة لكل من النساء والرجال .

أعشاب تساعد على الحمل،عشبة كف مريم

تغلى هذه العشبة وتشرب على مدار الثلاثة أيام الأخيرة من الدورة الشهرية، لزيادة فرص الحمل .

في العموم، كل هذه الأعشاب يمكن أن تساعد على زيادة فرص الحمل، وخاصة في حالات تأخر الحمل غير المبرر، ومن الضروري طلب الاستشارة الطبية لمعرفة إذا كان هناك سبب لتأخر الحمل، والحصول على العلاجات المناسبة إذا استدعى الأمر .

اعشاب تساعد على الحمل بعد سن الاربعين

حب الرشاد

الحبة السوداء

الاذرايون

ذنب الخيل

عود الحلبة

العكبر

بذر الشبت

اكليل الجبل

الميرمية

غذاء ملكات النحل

أعشاب للحمل وتنشيط المبايض

الرمان: يعمل على زيادة تدفق الدم إلى الرحم ويزيد من سماكة بطانة الرحم وبالتالي تقليل من فرص الإجهاض.

يعمل على زيادة تدفق الدم إلى الرحم ويزيد من سماكة بطانة الرحم وبالتالي تقليل من فرص الإجهاض. البردقوش: يساهم في علاج متلازمة تكيس المبايض من خلال زيادة حساسية الأنسولين، والتقليل من مستوى التيستوستيرون.

كف مريم: استخدام الأعشاب الطبيعية مثل كف مريم تزيد هذه العشبة من إفراز البروجسترون والاستراديول في المرحلة الأصفرية من الدورة الشهرية. كما أنها تقلل من مستويات فرط برولاكتين الدم والذي يرتبط بالعقم.

استخدام الأعشاب الطبيعية مثل كف مريم تزيد هذه العشبة من إفراز البروجسترون والاستراديول في المرحلة الأصفرية من الدورة الشهرية. كما أنها تقلل من مستويات فرط برولاكتين الدم والذي يرتبط بالعقم. القرفة: الأعشاب الطبية مثل القرفة تعمل على تنظيم الدورة الشهرية لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض. كما أنها تستخدم لعلاج مشاكل مثل بطانة الرحم والأورام الليفية الرحمية وانقطاع الطمث.

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