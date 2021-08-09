تعتبر الأعشاب فعالة لعلاج الصداع المصاحب للدورة الشهرية، حيث أن الأعشاب تعالج الصداع من دون أن تترك أي أثر جانبي لها على الجسم، كما أنها تفيد في التقليل من الأعراض المصاحبة للدورة الشهرية و التي من ضمنها يأتي الصداع.

9 أعشاب لعلاج صداع الدورة الشهرية

أعشاب لعلاج صداع الدورة الشهرية حشيشة الملاك العنبية: وهي ضمن أشهر الأعشاب التي تدخل في تركيب الخلطات الشعبية لعلاج الصداع.

وهي ضمن أشهر الأعشاب التي تدخل في تركيب الخلطات الشعبية لعلاج الصداع. أعشاب لعلاج صداع الدورة الشهرية الأقحوان: من أفضل الأعشاب التي تستخدم في علاج الصداع أثناء الدورة الشهرية، كما أنه مهدئ و يساعد الجسم على الاسترخاء.

من أفضل الأعشاب التي تستخدم في علاج الصداع أثناء الدورة الشهرية، كما أنه مهدئ و يساعد الجسم على الاسترخاء. أعشاب لعلاج صداع الدورة الشهرية حصى اللبان: يتميز باحتوائه على زيوت طيّارة، وعدد من المركبات الغذائية التي تزيل أوجاع الرأس و تقاوم الصداع أثناء الدورة الشهرية.

يتميز باحتوائه على زيوت طيّارة، وعدد من المركبات الغذائية التي تزيل أوجاع الرأس و تقاوم الصداع أثناء الدورة الشهرية. أعشاب لعلاج صداع الدورة الشهرية ورق الغار: له دور في علاج الصداع لوجود مركبات يطلق عليها البارثينولايدز.

له دور في علاج الصداع لوجود مركبات يطلق عليها البارثينولايدز. أعشاب لعلاج صداع الدورة الشهرية الزنجبيل: له دور كبير في الحد من أعراض الشقيقة؛ وذلك بتناوله طازجاً أو جافاً، ويمكن إضافة كميّات قليلة من الكركم إليه.

له دور كبير في الحد من أعراض الشقيقة؛ وذلك بتناوله طازجاً أو جافاً، ويمكن إضافة كميّات قليلة من الكركم إليه. أعشاب لعلاج صداع الدورة الشهرية الجنكة: حيث تساعد على زيادة وصول الدم إلى المخ، و بالتالي تعتبر علاجا فعالا للصداع المصاحب للدورة الشهرية.

حيث تساعد على زيادة وصول الدم إلى المخ، و بالتالي تعتبر علاجا فعالا للصداع المصاحب للدورة الشهرية. أعشاب لعلاج صداع الدورة الشهرية اليانسون: شاي اليانسون أكدت الكثير من الدراسات على فعاليته في علاج الصداع.

شاي اليانسون أكدت الكثير من الدراسات على فعاليته في علاج الصداع. أعشاب لعلاج صداع الدورة الشهرية النعناع : يمتلك النعناع خصائص مهدئة تساعد في علاج الصداع وخاصة صداع الدورة الشهرية.

يمتلك النعناع خصائص مهدئة تساعد في علاج الصداع وخاصة صداع الدورة الشهرية. أعشاب لعلاج صداع الدورة الشهرية القرفة : تعد القرفة عشبة فعالة في علاج الصداع، كونها تحتوي على المركبات التي توسع الأوعية الدموية في الرأس، و تقوي الدم مما يساهم في التخلص من أوجاع الرأس.

كم من الوقت تستمر الدورة الشهرية؟

تستمر الدورة الشهرية بمعدل ٢٨ يوماً . لكن قد لا تتعدى مدة الدورة الشهرية ٢١ يوماً لدى بعض النساء، فيما قد تصل مدّتها لدى أخريات إلى ٣٥ يوماً. علماً أن الدورة الشهرية لا تكون منتظمة عادةً بعد الدورة الشهرية الأولى عند البلوغ وفي الفترة التي تسبق انقطاع الطمث. ويستمر الطمث ما بين يومين وسبعة أيام.

هل تعتبر تكتلات الدم خطيرة في موعد الطمث؟

تلاحظ بعض النساء كتلاً من الدم من وقت إلى آخر في موعد الطمث. وقد يكون لون الكتل أحمر باهتاً أو داكناً. وغالباً ما تظهر هذه الكتل في الأيام التي يكون فيها فيض الدم أكثر كثافة. علماً أن وجود العديد من الكتل في دفق الدم قد يُظهر للمرأة خطأً أن تدفّق الدم لديها أكثر كثافة. وصحيح أن الجسم يطلق عادةً مضادات التخثّر لتجنب تخثّر الدم في الدورة الشهرية، لكن عندما يكون دور الطمث أكثر غزارة ويتدفق الدم بسرعة أكبر ، تعجز مضادات التخثّر عن العمل بالسرعة اللازمة مما يسمح بتخثّر الدم. لكن في حال فرط تخثّر الدم أو إذا كان حجم التكتلات كبيراً ينصح باستشارة الطبيب لكشف المشكلات التي ينتج عنها ذلك.

هل يعتبر الدفق الكثيف والدم الداكن خطيراً؟

قد يكون الدم داكناً يميل لونه إلى البني أو الأسود أحياناً في نهاية دور الطمث. يعتبر هذا تغيراً طبيعياً في اللون ويحصل عندما يصبح الدم قديماً ولا يتم تصريفه من الجسم بسرعة. لا تستدعي الغزارة الموقتة في تدفق الدم القلق، لكن الغزارة المنتظمة في دور الطمث تستدعي استشارة الطبيب وإجراء فحص روتيني للدم للتأكد من عدم وجود فقر دم. علماً أن نساء كثيرات يعتدن على الغزارة في موعد الطمث ويعتبرن ذلك أمراً طبيعياً. في الواقع، غالباً ما تؤدي الخسارة المفرطة للدم في الدورة الشهرية إلى فقر الدم مما يسبب الضعف والتعب.

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