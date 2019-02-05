اليانسون يعالج اضطرابات المعدة والجهاز الهضميّ

يحتوي اليانسون على زّيتٍ طيّار يحتلّ ما نسبته 1.5- 6% من كتلته، ويتكون هذا الزّيت بشكل رئيسي من الأنيثول المتحول (بالإنجليزيّة: Trans-anethole)، والذي يُشكّل حوالي 93.9% منه، بالإضافة إلى الإستراجول (بالإنجليزيّة: Estragole) بنسبة 2.4%، كما تشمل المواد التي وجدت فيه بتركيز أكبر من 0.06% كل ممّا يلي: (بالإنجليزيّة: (methyleugenol), (α-cuparene), (α-himachalene), (β-bisabolene), (p-anisaldehyde), و(cis-anethole))، ويختلف تركيب هذا الزّيت من دراسة إلى أخرى بحسب طريقة التّحليل الكيميائي الذي استخدمته الدّراسة، واختلاف مصدر اليانسون، واختلاف موعد حصاده، ويحتوي اليانسون أيضاً على الليبيدات (الدهون) الغنيّة بالأحماض الدهنيّة، مثل حمض البالمتيك وحمض الأوليك، وهي تشكّل حوالي 8-11% من كتلته، وعلى الكربوهيدرات التي تشكّل حوالي 4% من كتلته، والبروتينات التي تحتل 18% منها.

فوائد اليانسون للإمساك:

- يعالج اضطرابات المعدة والجهاز الهضميّ، والتي منها: الإمساك، والغازات، والمغص؛ وذلك عن طريق تحسين حركة الأمعاء.

- يحتوي اليانسون على 18% من البروتينات، و18 - 23% من الزيوت الدهنيّة، و2 - 7% من الزيوت العطريّة، و5% من النشا، و12 - 25% من الألياف الغذائيّة.

- كما يعدّ غنياً بالفيتامينات خصوصاً فيتامين ب، والمعادن، مثل: الحديد، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والزنك، والمنجنيز، والبوتاسيوم، والنحاس.

طريقة استخدام اليانسون للإمساك اليانسون:

- نغلي ملعقة كبيرة من اليانسون في كوبٍ من الماء لمدّة خمس دقائق.

- نصفّيه، وننتظر حتّى يبرد قليلاً، ثمّ نشربُه.

اليانسون مع الشمّر:

- نضع ملعقة صغيرة من اليانسون ومثلها من الشمّر في كوب من الماء.

- نترك المزيج يغلي على نار هادئة الحرارة لمدّة خمس دقائق.

- نُضيف للمزيج عشر ورقات من نبات السنامكي.

- نغطي الكوب لمدّة عشر دقائق. نصفّيه ونحلّيه بالعسل أو السكر، ثمّ نشربه دافئاً.

وصفات طبيعية لعلاج الإمساك:

- البابونج: نُضيف نصف ملعقة كبيرة من أزهار البابونج إلى كوب من الماء المغلي، ثمّ نغطّيه ونتركه لمدّة خمس دقائق. نصفّيه ونشربه بعد الأكل مرّة واحدة يومياً.

- الشبت: نقطع حزمة من الشبت إلى قطع صغيرة دون إزالة الجذور، ثمّ نغسله جيداً، ونغليه مع نصف لتر من الماء. ثمّ نشرب الماء المغلي ونأكل الشبت.

- الحلبة: نغلي ملعقة كبيرة من الحلبة مع كوب من الماء لمدّة خمس دقائق. نصفّيه ونشربه مرّتين يوميّاً بعد وجبتيْ الفطور والعشاء.

- الكزبرة: ويتمُّ إعدادُها مثل الحلبة.

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