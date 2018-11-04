أغذية صحية تخلصك من ألم المفاصل ... لا تفوتيها

يحتوي الشاي الأخضر على مئات المواد الكيميائية المضادة للتأكسد

يمكن للذين يعانون من التهاب في المفاصل وأوجاعها التخلص منها، باتباع حمية تشتمل على عدد من الأطعمة الصحية. وقد أثبتت الدراسات والأبحاث أن تسعة أطعمة على وجه التحديد تحسن صحة المفاصل وتخفف الألم الناجم عن التهابها.

الفلفل الحلو" البارد":

يعتبر الفلفل الحلو أكثر غنى فيتامين (سي) من الفاكهة الحمضية وهي أيضا مصدر جيد لفيتامين B6.

وعند تناول الفلفل يجب إزالة البذور البيضاء والعروق القاسية. ويمكن تحضير عصير من الفلفل الحلو، وذلك بخلط عصيرها مع عصير الجزر، وشربه.

البطاطا الحلوة:

تملك هذه الخضار قدرات غذائية مذهلة، بحيث يمكن اعتبارها من أفضل أنواع الخضار على الإطلاق، فهي مصدر غني لفيتامين C(سي) والفولات، وفيتامين B6والألياف. ويمكن تناول البطاطا بعد طهيها، مع قشرتها، لأن هذه الأخيرة هي مصدر ممتاز للمواد المغذية والألياف.

منتجات الصويا:

معروف أن منتجات الصويا مفيدة كثيراً لصحة القلب والشرايين، وهي تحمي أيضا العظام بفضل احتوائها على مركبات "الإيزوفلافون" وكميات كبيرة من الفيتامين E والكالسيوم. ويعتبر حليب الصويا بديلاً ممتازاً للأشخاص العاجزين عن تناول الحليب العادي بسبب احتوائه على اللكتوز أو الكولسترول. وبخصوص"التوفو" وهو أحد أشهر منتجات الصويا على الإطلاق، يمكن إضافته إلى أطباق الحساء أو خلطه مع صلصات الطماطم أو أية صلصة أخرى.

الموز:

يشتهر الموز باحتوائه على الكثير من البوتاسيوم، وهو في الوقت نفسه مصدر ممتاز للفيتامين B6والفولات وفيتامين C(سي)، التي تنفع في محاربة التهاب المفاصل. واللافت أن هذه الفاكهة السهلة الهضم هي أيضا مصدر ممتاز للألياف القابلة للذوبان، وتعتبر بالتالي عنصراً ممتازاً في الحمية، لأنها تساعد على الشعور بالشبع من دون إضافة وحدات حرارية.

العدس:

يعتبر من المصادر الجيدة للفولات، والكوب الواحد من العدس يزود الجسم بنحو 90 في المئة من احتياجاته اليومية للفولات. كما يعتبر مصدراً ممتازاً للبروتين، والألياف الغذائية القابلة للذوبان، وفيتامين B6. لهذه الأسباب، يستطيع العدس حماية الجسم من أمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل.

الشاي الأخضر:

يحتوي الشاي الأخضر على مئات المواد الكيميائية المضادة للتأكسد، المعروفة بالبوليفنولات، وهو يحول دون العديد من الأمراض والمشكلات الصحية مثل السرطان ومرض القلب. وكشفت الدراسات الحديثة أن الشاي الأخضر يخفف من أعراض التهاب المفاصل ويسكن الألم الناجم عنه. ويُنصح بغلي الماء جيداً قبل سكبه فوق الشاي حتى يتمكن الشاي من إطلاق مركباته المنكّهة بسرعة.

الأجبان:

الجبنة بكل أنواعها، سواء كانت قاسية أو طرية، بيضاء أو صفراء، هي مصدر جيد للكالسيوم الضروري للعظام والبروتين الضروري للعضلات والأنسجة الداعمة للمفاصل. كما تعتبر الجبنة مصدراً ممتازاً لفيتامين B12والفولات.

السلمون:

وهو أحد الأطعمة الأكثر غنى بالدهون الصحية وأحماض "أوميجا 3" الدهنية، فيما لا يحتوي في المقابل على مستويات مرتفعة من الزئبق السام. كما هي حال معظم أنواع السمك النهري. وإضافة الى الزيوت الدهنية الصحية الموجودة فيه، يحتوي السلمون أيضا على الكالسيوم وفيتامين D(دي) والفولات. وعليه يساعد السلمون على محاربة التهاب المفاصل ويحمي القلب والشرايين ، وترميم التلف الحاصل في الشرايين، ورفع مستويات الكولسترول الجيد، وخفض مستوى ضغط الدم.

ولتفادي العدوى الجرثومية ينصح باختيار السلمون اللماع المغلف بالنايلون وغير المحتك بأنواع السمك الأخرى، وإذا ما أراد الإنسان شراء سمكة السلمون كاملة، يجب أن ينتبه إلى عينيها، اذ يجب أن تكون العينان لامعتين وواضحتين وغير باهتتين وغارقتين. لكن إذا أراد شراء السلمون في شكل شرائح مقطعة، يجب أن تكون هذه الشرائح سميكة ورطبة، وأثناء تحضير السلمون يجب الحرص على عدم إضافة الكثير من الوحدات الحرارية إليه، لأنه يحتوي أصلا على الكثير من الوحدات الحرارية، والابتعاد عن قليه

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