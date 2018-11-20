4 أقنعة من العسل لعلاج البشرة الدهنية

يحتوي العسل على خصائص مضادّة للبكتيريا والفطريات

يحتوي العسل على فوائد عديدة للبشرة؛ لاحتوائه على خصائص مضادّة للبكتيريا والفطريات، وفيما يلي بعض الوصفات باستخدام العسل لعلاج البشرة الدهنية:

1- قناع العسل الخام:

يمكن استخدام العسل الطبيعي الخام وغير المعالج في علاج حب الشباب، من خلال وضع العسل كقناع على بشرة الوجه، وتركه على البشرة لمدة خمسة عشر أو عشرين دقيقة، ثم غسل الوجه كالمعتاد.

2- قناع العسل والشوفان:

يمكن استخدام خلطة دقيق الشوفان والعسل من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- خلط نصف كوب من الشوفان مع الماء الساخن لتكوين عجينة.

- مزج عجينة الشوفان مع ملعقة كبيرة من العسل.

- تدليك الوجه بالخلطة لمدة ثلاث دقائق ثم غسل الوجه، أو يمكن تركه من 10 إلى 15 دقيقةً قبل غسله.

- شطف الوجه بالماء الدافئ وتركه حتى يجف.

3- قناع العسل والقرفة:

- مزج ملعقتين كبيرتين من العسل مع ملعقة صغيرة من القرفة جيداً لتكوين عجينة.

- تطبيق القليل من المزيج على الجزء الخلفي من اليد لمدة عشر دقائق للتأكد من عدم تحسس البشرة وتعرضها للحكة أو التورم أو الاحمرار.

- تطبيق العجينة على مناطق البشرة المتضررة أو على جميع أنحاء بشرة الوجه، باستخدام أطراف الأصابع النظيفة أو باستخدام القطن.

- ترك العجينة على الوجه طول الليل أو لمدة نصف ساعة.

- غسل الوجه بالماء الدافئ.

4- قناع العسل وزيت الخروع والليمون:

- خلط ملعقة كبيرة من زيت الخروع مع ملعقة كبيرة من العسل ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج جيداً.

- غسل الوجه لإزالة جميع الأوساخ المتراكمة خلال النهار.

- تجفيف البشرت بلطف باستخدام منشفة ناعمة.

- استخدم فرشاة نظيفة لتطبيق المزيج على الوجه أو على أماكن وجود الكلف والبقع البنية.

- ترك المزيج على الوجه لمدة 15 إلى 20 دقيقة. شطف الوجه بالماء الدافئ.

- تطبيق القناع على البشرة مرة كل ثلاثة أيام لمدة لا تقل عن أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، أو لحين التخلص من البقع البنية.

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