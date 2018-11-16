10 فوائد لتناول العسل على الريق

تناول العسل على الريق يمنع الاكتئاب طيلة النهار

يعتبر العسل من أفضل المكوّنات الطبيعية للجسم، فله فوائد عديدة جداً، وهو مليء بالفيتامينات والمعادن والمصادر الغذائيّة التي تمدّ الجسم بالطاقة وتحافظ عليه وتحميه، خصوصاً إذا تم تناوله صباحاً مع القليل من الماء. من خلال هذا سنتعرّف على تناول العسل على الريق وما هي فوائده.

فوائد العسل على الريق:

1- يعمل تناول العسل على الريق على التقليل من الوزن، ويحدّ من السمنة الزائدة، لأنّ السكرالذي يتواجد في العسل هو طبيعي وغير مصنّع، ويعتبر من المصادر المهمة والطبيعيّة الصحية لوجود السعرات الحرارية، كما أنّه يقوم بحماية الجسم من تراكم السكّر داخل الجسم.

2- ينظّم ويرتّب نشاط الجسم ويحسّن من وظائفه؛ فالعسل يحسّن من كفاءة الجهاز الهضمي، ويطهّر الأمعاء والمعدة، ويخفّف من الأحماض المتراكمة في المعدة.

3- يعمل على تقوية وحماية جهاز المناعة ويجعله أكثر مقاومة للميكروبات والبكتيريا والفيروسات،من من خلال غنى العسل بالإنزيمات والمعادن التي تعمل كمدافع رئيسي عن الجسم ضد البكتيريا، ويعتبر العسل من أهم مضادات الأكسدة. يعمل العسل على التقليل من الحساسية الموجودة في الجسم خاصّةً في فصل الربيع.

4- العسل في الصباح يمدّ الجسم في الطاقة، ويساعد على منع الشعور بالإرهاق والتعب على مدار ساعات اليوم.

5- يعمل على التخلّص من مشاكل الجهاز التنفسي، مثل: التهابات الحلق، ويمنع من حصول تهيّجات فيه والسعال الشديد.

6- يعمل العسل على تخليص جسم الإنسان من السموم المتواجدة فيه، والتي تعمل على وجود أمراض عديدة في الجسم؛ فالعسل يحتوي على حمض يسمى الستريك فهذا الحمض يعمل على تحفيز الكبد ليسهل عمله في التخلّص من السموم المتراكمة في جسم الإنسان.

7- يحافظ على صحة الجسم كاملة؛ فهو مرطّب جيّد للجسم، ويساعد على التقليل من مشاكل القلب والأوعية الدموية، ويقلّل من الكولسترول في الجسم. يعمل على تجديد صحة الجلد والبشرة؛ فهو يعمل على تحسينها، ويزيد من لمعانها ونضارتها لوجود مضادّات الأكسدة في مكوناته.

8- عند تناول العسل على الريق فهو يقلّل من المشاكل الّتي تحصل في رحم المرأة، ويحافظ على وظائف المبايض عند النساء، كما أنّه يعتبر مسكّناً قويّاً لآلام الدورة الشهرية خاصة إذا تم تناول ملعقة من العسل الأسود صباحاً؛ فهو فعّال جداً ويعزّز من تقوية وظائف الجهازالتناسلي عند المرأة والحفاظ عليه.

9- يمكن تناول ملعقة من العسل وذلك عن طريق إذابتها بالماء الدافئ صباحاً وشربها على الريق قبل تناول أي شيء من الطعام، وبعد ذلك بنصف ساعة يمكن للمرأة أن تتناول فطورها، فبذلك تستطيع أن تستفيد من جميع الفائدة الغذائيّة فيه، وتساعد الجسم على امتصاصه جيّداً.

10- عند تناول العسل على الريق، يعطي شعوراً للجسم بالارتياح، ويمنع الاكتئاب طيلة النهار، ويجعل الإنسان في مزاج جيّد طوال اليوم.

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