ماسكات من القهوة لجمال البشرة

ما أحلى رائحة القهوة اللذيذة التي توقظ الحواس وتنشط الذهن! ولكنها تتميز أيضًا بفوائد جمالية رائعة بفضل احتوائها على كميات هائلة من مضادات الأكسدة والفيتامينات، التي تعزز صحة الخلايا وتمنع تلفها، بالإضافة إلى الكافيين الذي ينشط الدورة الدموية، وتخلص الجسم من السموم والسوائل المتراكمة التي تسبب انتفاخ الوجه وظهور الهالات الداكنة تحت العينين.

إليك 4 أنواع من أقنعة القهوة المختلفة التي تعالج مشاكل مختلف أنواع البشرة:

البشرة الجافة والحساسة:

المكونات:

- ملعقة كبيرة من البن.

- نصف حبة أفوكادو.

- ملعقة كبيرة من العسل.

الطريقة:

- اخلطي المكونات جيدًا، ثم ضعيها على وجهك لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

البشرة الشاحبة:

المكونات:

- ملعقة كبيرة من البن.

- ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

- ملعقة صغيرة من السكر البني الناعم.

الطريقة:

- اخلطي المكونات جيدًا، ثم قومي بتدليك بشرتك برفق لمدة دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

البشرة الدهنية:

المكونات:

- ملعقة كبيرة من البن.

- ملعقة كيبرة من خل التفاح.

- بياض بيضة.

الطريقة:

- اخلطي المكونات جيدًا، ثم ضعيها على وجهك لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء البارد.

البشرة الناضجة:

المكونات:

- ملعقة كبيرة من البن.

- ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي.

- ملعقة صغيرة من العسل.

- ملعقة صغيرة من الحليب كامل الدسم.

الطريقة:

- اخلطي المكونات جيدًا، ثم ضعيها على وجهك لمدة 20 دقيقة ثم أغسلي وجهك بالماء الدافئ.

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