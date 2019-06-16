اكتشاف فائدة مهمة للقهوة، تعرف عليها الآن!

أثبتت عائلة طفل مصاب بخلل حركي متصل بجينة مسماة “أي.دي.سي.واي 5”، عن طريق الصدفة فعالية العلاج الذي وصفه الأطباء لابنها والمتمثل في شرب القهوة.

يتقدم الطب أحيانا بفضل مصادفات غريبة، وهو ما حصل أخيراً مع طبيب وصف لطفل تناول القهوة لمساعدته على التحكم بحركاته غير المنضبطة جراء إصابته بمرض مستعص، قبل أن تثبت فعالية هذا “العلاج” من خلال نوع من القهوة الخالية من الكافيين اشتراه أهل الطفل عن طريق الخطأ.

هذه القصة أوردها الاثنين الماضي أطباء فرنسيون في مجلة “أنالز أوف إنترنل ميديسين”. والمريض هو طفل في سن الحادية عشرة شخصت إصابته العام الماضي بخلل حركي متصل بجينة مسماة “أي.دي.سي.واي 5”.

وأوضح أحد هؤلاء الأطباء وهو إيمانويل فلامان روز “هذا مرض مستعص، لا نعرف العدد المحدد للحالات فهو نادر للغاية، يمكن القول إنه يصيب مولودا من كل مليون لكن هذا ليس سوى تخمين”.

ويعاني المصابون بهذا المرض مشكلات حركية، إذ يقومون بحركات غير طبيعية تزداد وتيرتها خلال النوبات. ولا يوجد حاليا أي علاج معروف لهذا المرض. وأضاف فلامان روز، وهو طبيب أعصاب في مستشفى لا بيتييه سالبيتريار في باريس “يبدأ الذراعان والساقان والوجه بالتحرك بدرجة كبيرة. هذا الطفل لم يكن قادرا على ركوب الدراجة ولا حتى العودة مشيا من المدرسة إذ إنه قد يتعرض لنوبة في أي لحظة”.

وبعد تشخيص الإصابة، وصف الأطباء لهذا الطفل تناول القهوة. وقال طبيب الأعصاب “لقد دأبنا على فعل ذلك في السنوات الأخيرة بعدما أبلغ مرضى آخرون عن فعالية كبيرة (للقهوة) في لجم هذه الحركات” اللاإرادية.

وقد يكون إعطاء فتى صغير القهوة لشربها أمرا غريبا، غير أن والديه لم يُصدما جراء ذلك، فهما يتحدران من مدغشقر حيث يُستخدم هذا المشروب لمعالجة بعض الآلام، وفق الباحثين.

إثبات فعالية القهوة علمياً