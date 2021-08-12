اكتشفي ملابس النوم الأساسية الرائعة التي لن ترغبي في تبديلها أبداً

بيان صحفي

ملابس النوم من أسرع المنتجات زيادةً منذ 2020، فهي لم تعد للاستخدام المريح والنوم الهانئ ليلاً فحسب. تقدم أنابيل، الرائدة الأساسية المسؤولة عن إعادة تعريف ملابس النوم في الشرق الأوسط منذ عام 2011 قطعاً غاية في الأناقة للنساء والأطفال يمكن ارتداؤها طوال اليوم، وأيضاً للنوم.

ماركة ملابس النوم هذه العالية الجودة والمحلية التصميم لها 32 متجراً في انحاء دول الخليج العربي وهي علامة تجارية متكاملة لكل الأشياء الأنيقة مثل البيجامات غير التقليدية، والقطع المتناسقة، والملابس الكلاسيكية السادة، وأثواب النوم، وملابس المنزل، وغيرها. تعرفي على ملابس النوم الأساسية الجذابة لتضيفيها لخزانة ملابسك هذا الصيف من أنابيل:

مجموعة ملابس الإسترخاء المريحة

مجموعات قطع ملابس النوم المتناسقة المريحة والجذابة جداً تم تصمميها حتى ترتديها في كل أنحاء المنزل لكنها متنوعة الاستخدامات أيضاً فتشعرك بالراحة في أيام العطلات. إنها الحل المثالي للملابس المريحة الأنيقة، سواء كنت تفضلين ارتداءها كطقم ثابت أو كنت تحبين استخدام القطع المتناسقة بطرق مختلقة. هذه المنتجات المصنوعة من أقمشة مسامية متاحة بمجموعة متميزة من الألوان مما يجعلها ملابس النساء العاملات من منازلهن الأكثر راحة وجاذبية.

البيجامات المطبوعة غير التقليدية

لن تصبح البيجامات المطبوعة غير عصرية أبداً، كما أن لديها القدرة دائماً على تحسين مزاجك في لمح البصر. تتضمن تشكيلة أنابيل للصيف تجمع بيجامات خفيفة ومرحة بطباعة وردية مشرقة، وألوان القوس قزح، والمطبوعات الملهمة من الطبيعة المثالية لوقت الصيف. إن كنت من هواة ديزني، فإن أنابيل لديها أيضاً تشكيلة ملابس نوم بأشكال ديزني اللطيفة لتعيشين الحنين إلى الماضي بينما تنامين مرتاحة طوال الليل. بالإضافة لذلك، توفرها العلامة التجارية في مقاسات كبيرة.

مجموعة الأم و بنتها



اجعلي عطلتك الصيفية تستحق التصوير والعرض على الإنستجرام مع مجموعات بيجامات الأم والطفل المتشابهة. تقدم أنابيل مجموعة ساحرة من المجموعات المتشابهة مع مطبوعات لطيفة وألوان جريئة، مثالية لصور الأم والصغير في ملابس متشابهة على الإنستجرام!

فساتين



تشكيلة أثواب أنابيل، التي صنعت أساساً للارتداء أثناء النوم، يمكن ارتداؤها بسهولة طوال اليوم. إنها مريحة وخفيفة من جهة الصنع، وأساسية في الصيف في خزانة ملابس كل امرأة، خاصةً في الطقس الحار.

احصلي على ملابس النوم الحديثة الأكثر عصرية على www.annabelleme.com أو من أماكن البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط.

نبذة عن أنابيل:

لاحظ آمان وراجان جيل سريعاً، بسبب حبهما للتجول في أنحاء الشرق الأوسط، هذه الفجوة في السوق والحاجة لملابس نوم وملابس بيت عالية الجودة وبأسعار معقولة للنساء والأطفال. حالياً، لأنابيل 32 متجراً في أنحاء منطقة الخليج وتزيد من تواجدها عالمياً من خلال منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها Annabelleme.com التي تخدم من خلالها قاعدة عملائها المخلصين من أنحاء الكرة الأرضية. أنابيل هي علامة تجارية حائزة على جوائز. وكشهادة على إبداعهم وجودتهم في ملابس ديزني، حازت أنابيل على جائزة أفضل بائع بالتجزئة في 2013 في مؤتمر أصحاب تراخيص والت ديزني، من بين مئات من أصحاب التراخيص وبائعي التجزئة.

للاستفسارات الإعلامية يُرجى الاتصال بـ:

موشمي باتيا

تش تاش للعلاقات العامة

هاتف: +971 (0) 568965253

بريد إلكتروني: moushmi@tishtash.com

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