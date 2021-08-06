ماذا يريد الأطفال من والديهم أثناء الطلاق وبعده؟

يعتبر قرار الطلاق أمرًا ليس سهلًا وعندما يبدأ الزوجين في الحديث عن الانفصال، فإن أطفالهم يكونون سببًا رئيسيًا في المحاولة مرة أخرى، ولكن عندما تصبح الحياة مستحيلة ولم يعد البقاء في قرار الزواج خيارًا متاحًا، فيجب أن يعي الزوجان أن الأطفال لن يكونا سعداء في منزل يسوده مناخ مليء بالخلافات.

ويعمل الانفصال والطلاق على تحطيم قلوب الأطفال، وغالبًا ما يشعرون بانهيار عالمهم وقد يكون من المؤلم للغاية أن يشهدوا انتهاء زواج والديهم؛ لذا يجب على الآباء إدراك هذه المصاعب والقيام بكل ما يمكن القيام به للتأكد من تقليل التأثير السلبي .. وفيما يلي بعض الطرق لمساعدة الأطفال على التعامل مع اضطرابات الانفصال.

رفاهية الأطفال

يعتبر أهم ما يحتاج الآباء مراعاته إلى الأبد هو جعل رفاهية أطفالهم على رأس أولوياتهم.

التنظيم العاطفي

يحتاج الآباء إلى العودة إلى مهاراتهم في التنظيم العاطفي، كما يحتاجون إلى الصبر لطمأنة أطفالهم وتقليل التوتر حتى يتعلم الأطفال التعامل مع هذه الظروف.

الرعاية والاستقرار

يحب توفير إجراءات روتينية للأطفال ومنحهم بيئة يشعرون فيها بوجود رعاية واستقرار مما اعتادوا عليه قدر الإمكان.

دعم الوالدين

يجب حفاظ الوالدين على علاقة مع بعضهم البعض لمساعدة الأطفال على الشعور بمزيد من الراحة وأقل معاناة من خلال تقليل الأوقات التي يشهدون فيها صراعهم، وبدعم من الوالدين، يمكن للأطفال اجتياز هذا الوقت المزعج والخروج منه وهم لديهم فرصة لبناء روابط أقوى مع كلا الوالدين.

إبعاد الأطفال عن الخلاف

يجب أن يبتعد كلا الزوجين عن استخدام الأطفال كوسيط للتواصل مع بعضهم البعض؛ لأنهم لم يكن لهم دخل في الطلاق ومن المهم أيضًا إبعادهم عن الخلاف.

الاستمرار في الأنشطة

يريد الطفل الاستمرار في المشاركة في الأنشطة وعملهم المدرسي وكل شيء آخر كما لو يحدث شيئًا، كما يريد الطفل الاستمتاع بالوقت الذي يقضيه مع كلا الوالدين، كما يريد الطفل أن يحب والديه بالتساوي وألا يسمع حكايات غير مناسبة من بعضهم البعض.

لقراءة المقال الأصلي

للمزيد عن صحتك وجمالك:

حيل للتخلص من اصفرار الأسنان

تعرفي على فوائد وأضرار زيت النخيل