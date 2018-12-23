أهم 4 أنواع من الفاكهة عليك تناولها دائماً

يحتوي التفاح تمنع الانزيمات المفتتة للسكريات البسيطة

قد يكون من الصعب عليك الاعتراف أنّ التقدم في العمر يعرّضك للإصابة بالكثير من الأمراض أو حتى اكتساب الوزن، فتبحث عن حلّ يجعلك قدر الإمكان شاباً. لذا يقترح عليك باحثو موقع prevention مجموعة من الفاكهة التي إن ثابرت على تناولها دائماً، تقيك من أمراض عديدة بفضل احتوائها على مادة الفلافنوييد المضادة للاكسدة وغيرها من الأنواع:

• التفاح: يحتوي التفاح على مادة الـ flavonoid polymers التي تمنع الانزيمات المفتتة للسكريات البسيطة، مما يعني أنه بدلاً من تخزين السكر والدهون، تطرد كمية منها خارج جسمك. أما مادة البكتين في التفاح وهي نوع من الألياف، فهي تمزج مع الفلافنوييد لخفض مستوى الدهون في الدم. ولكن ليست كلّ أنواع التفاح تحمل هذه المزايا بحسب دراسة نشرت في المجلة العلمية Nutrition Journal. فالتفاح الفوجي يحتوي على أكبر نسبة من الفلافنوييد ويأتي من بعده التفاح الأحمر. تبدأ نسبة هذه المادة بالانخفاض مع التفاح الذهبي.

• الإجاص: كالتفاح يحتوي الإجاص على مادة البكتين والفلافنوييد التي تقي من اكتساب الوزن والنوع الثاني من السكري. وتناول المزيد من الإجاص أو التفاح يساهم في فقدان الوزن بالمقارنة مع تناول المزيد من التوت. فتناول حبة من الإجاص الطازج قد يؤمن لك كمية الألياف التي يحتاج لها جسمك والمفيدة للأمعاء.

• التوت: يستمدّ التوت لونه الأزرق من مادة الأنثوسيانين وهي نوع من الفلافنوييد التي يحتوي عليها. هذه المادة مضادة للاكسدة تحمي من السرطان، أمراض القلب والأوعية الدموية والالتهابات. والقليل من الأنثوسيانين يحسن الوزن ويحافظ عليه. ويحتوي التوت المثلّج على الكمية الأكبر من الأنثوسيانين، ليلتحق به التوت الطازج. فيما يحتوي التوت المجفف على نصف كمية الأنثوسيانين المتواجدة في التوت المجمد أو الطازج.

• الفراولة: تحتوي الفراولة على مجموعة من المواد المضادة للأكسدة، إذ يقدّم الانثوسيانين والفلافنوييد. تظهر الدراسات أنّ نوعًا بسيطًا من الفراولة فقط يخفف من الالتهابات ومن ارتفاع نسبة السكر في الدم الناجمة عن تناول وجبة ثقيلة تحتوي على الكربوهيدرات. فبحسب دراسة نشرت في المجلة العلمية British Journal of Nutrition، تبين أنّ تناول القليل من الفراولة قبل الحلويات، يجعل من الصعب على الجسم امتصاص الكثير من السكر، مما يمنع زيادة السعرات الحرارية.

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